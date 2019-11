Avete mai visto la mamma di Ilary Blasi? Bene preparatevi perchè le due donne sono due gocce d’acqua. Scopriamo insieme mamma Daniela

Una somiglianza assurda quella tra Ilary e la bellissima mamma Daniela. La famiglia della Blasi non è molto social e non ama particolarmente il mondo dello spettacolo, ma abbiamo scoperto la somiglianza con la figlia attraverso alcune foto postate sui social.

Ilary Blasi ecco chi è la mamma della conduttrice

Ilary Blasi è una delle conduttrici di Canale Cinque più apprezzate e amate dal pubblico italiano. La sua bellezza e la sua caparbietà, le hanno fatto diventare la donna che oggi è ovvero una grande professionista nel suo campo. Esordito come letterina, Ilary oggi è una conduttrice a tutti gli effetti e certamente è completamente cambiata dal suo primo esordio in tv.

Molti non sanno però che Ilary ha ben altre due sorelle altrettanto bellissime, parliamo appunto di Melory e Silvia. Le tra sorelle infatti, da come si può vedere da alcune foto sui social, hanno ereditato il gene bellezza proprio da mamma Daniela, che nonostante l’età è ancora molto bella.

La sua bellezza è risaltata sopratutto durante il matrimonio della figlia Silvia e in molti non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile somiglianza con la figlia Ilary. Pare infatti che Ilary somigli alla mamma quasi in tutto, colore di capelli, occhi e lineamenti del volto.

Chi è Daniela Serafini, mamma di Ilary?

La bellissima donna come in molti possono immaginare non fa parte del mondo dello spettacolo. Infatti Daniela è una viigilessa e purtroppo non si hanno molte informazioni al riguardo. Quello che di certo si sa è che la bella signora Daniela è sposata con Roberto Blasi ed entrambi vivono a Frontone. Ma vediamo alcune foto che ritraggono mamma Daniela e l’incredibile somiglianza con la bella Ilary Blasi.