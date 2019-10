Ilary Blasi ha lasciato tutti senza parole con le sue foto in camerino. La moglie di Totti si è fatta sorprendere in accappatoio

Ilary Blasi, anche se non è più al timone Grande Fratello, sta dimostrando di essere una grande conduttrice molto seguita. Il suo Eurogames sembra essere un programma molto seguito e apprezzato.

Ilary Blasi in accappatoio dietro le quinte

La bellissima Ilary Blasi ha un’arma vincente dalla sua: un bellissimo corpo e un viso altrettanto bello. Infatti, grazie ai suoi colori e ai suoi lineamenti perfetti, i followers sui social sono davvero tantissimi. La conduttrice è quasi un influencer! Tutto quello che fa viene visto da tantissimi fan.

Proprio come è successo per le storie di ieri. La simpatica Blasi è stata registrata durante la prova trucco in camerino dai suoi assistenti. La Blasi non era vestita, ma aveva addosso un accappatoio. Ovviamente, il suo ‘outfit’ ha subito suscito la fantasia dei fan.

Ilary alza la gamba e rischia l’incidente bollente

La moglie di Totti sa come fa parlare di sé ed è per questo che ha giocato col suo accappatoi alzando un po’ la gamba e mostrando il fisico statuario. Un corpo che farebbe invidia ad una ventenne quello di Ilary che ama tenersi in forma e mangiare sano nonostante sia una buona forchetta.

Ilary è anche mamma! Dopo tre parti il suo corpo sembra impeccabile ed è ancora una delle donne più desiderabili del pianeta. Ecco le due foto ritagliate dalle storie che Ilary ha voluto condividere con i suoi numerosissimi fan.

Ovviamente non si vede nulla di scabroso. Il vedo non vedo è la tecnica migliore che Ilary sfodera per accattivare, sedurre e provocare con classe senza mostrare troppo.

Ancora una volta dimostra di essere una delle donne del mondo dello spettacolo più affascinanti.