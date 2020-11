Ilary Blasi, il felice annuncio sui giornali: finalmente è ufficiale

Un’inaspettata gioia per la moglie dell’ex Capitano della Roma. La clamorosa indiscrezione su Ilary Blasi fa il giro del web. Ecco cosa è accaduto.

Ilary Blasi è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, il quale con profonda dedizione la segue in tutte i suoi progetti lavorativi.

Bellissima e briosa, è molto attiva sui social dove ama condividere squarci del suo quotidiano non solo professionale ma anche e soprattutto privato.

Poche ore fa, il celebre settimanale Nuovo, ha lanciato una indiscrezione bomba sull’ex velina, che ha mandato in tilt il web.

Ilary Blasi, la clamorosa indiscrezione

L’indiscrezione lanciata dal celebre magazine di Riccardo Signoretti rivela che presto la celebre showgirl romana sarebbe la conduttrice della prossima edizione dell’amatissimo Reality Show, l’Isola dei famosi, il quale dovrebbe in via ufficiosa partire la prossima primavera presso le Isole Canarie e non più in Honduras.

La notizia ha mandato subito in tilt i social da parte dei telespettatori che da tempo attendevano il ritorno dell’ex velina sul piccolo schermo.

Quando andrà in onda la prossima edizione dell’Isola dei Famosi?

Ci sarebbe già una data in merito, si parlerebbe del prossimo 2 Aprile 2021. Chiaramente molti si sono chiesti se a causa del Covid ci saranno dei cambiamenti in merito alle modalità di svolgimento dell’Adventure Reality.

Nuovo, rivela al proposito che per ragioni di sicurezza una parte dei protocolli di sicurezza sarebbero stati modificati, mentre una parte sarebbe rimasta analoga alla precedente.

Can Yaman nel cast della nuova edizione del celebre Adveture Reality?

Sempre secondo Nuovo, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi ci riserverà un’altra graditissima sorpresa e sarebbe nella formazione del cast.

Tra i papabili del nuovo cast che partirà per le isole Canarie potrebbe esserci, rivela il settimanale di Riccardo Signoretti, il celebre e molto affascinante attore turco Can Yaman.

La notizia ha mandato in visibilio le fan delle amatissime soap opera turche. Si attendono in merito conferme da parte della produzione del format Mediaset.