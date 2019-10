Ilary Blasi e la patata: ‘Senti bagnato?’: il gioco diventa subito piccante, la conduttrice ritorna con i doppi sensi

Ilary Blasi è oltre che molto bella anche molto simpatica. Il suo corpo è il sogno di molti uomini ed è per questo che i suoi doppi sensi fanno scalpore

i due conduttori di Eurogames Ilary Blasi ed Alvin sono grandi amici e le loro battute fanno divertire ad ogni puntata il mondo del web. L’ormai famoso gioco della patata è il momento più atteso da tutti, vediamo cosa è successo stavolta.

Una stagione infuocata per Ilary Blasi

Quando prima dell’estate è trapelata la notizia che Ilary Blasi non avrebbe condotto come gli scorsi anni l’edizione del GFVip, tutti i fan si sono allarmati pensando a qualche problema di salute, ad una gravidanza o ad una crisi matrimoniale.

Nulla di tutto questo: come lei stessa ha spiegato in una divertente intervista a Verissimo, questo anno ha deciso finalmente di sperimentare nuove strade e dedicarsi a progetti che erano rimasti nel cassetto.

Uno di questi riguarda proprio la conduzione di Eurogames, rifacimento dello storico “Giochi senza Frontiere” che la generazione di Ilary ha nel cuore come uno dei programmi più seguiti dalle famiglie.

Ilary ha anche parlato del suo bel rapporto con il marito Francesco Totti ex capitano della Roma e i due sono apparsi molto affiatati e anche “focosi” in alcuni scatti che li hanno ripresi durante le vacanze estive.

I divertenti doppisensi nel gioco della patata

Il programma Eurogames che va in onda il giovedì sera su Canale 5 è iniziato solo da qualche puntata e fatica un po’ a salire nello share: l’ultima serata ha visto il programma stabilirsi a 10,8% di share, ovvero circa 2 milioni di spettatori.

Ciò che per ora infiamma di più il popolo del web che su Twitter non manca mai di commentare in diretta, sono di sicuro gli abiti di Ilary e le battute tra i due conduttori.

Un gioco in particolare si è prestato a doppisensi: l’esilarante Gioco della patata.

Anche in questa puntata Ilary e Alvin hanno deliziato gli ascoltatori con battute e frecciatine tra le più disparate:

“Ti senti bagnato?”

ha chiesto Ilary ad un concorrente.

Il popolo di Twitter ha subito iniziato a commentare riportando le uscite esilaranti dei due conduttori:

“Ho il terrore che, in questo gioco della patata, sbuchi Rocco Siffredi da un momento all’altro”

e ancora:

“I doppi sensi di Alvin e Ilary sulle patate”

Chissà dunque se la simpatia e l’affiatamento tra i due conduttori che si conoscono davvero da moltissimi anni contribuirà ad far aumentare puntata dopo puntata il successo di Eurogames.