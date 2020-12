Ilary Blasi, brutta notizia per la conduttrice: la decisione è ufficiale

Ilary Blasi rischia di essere tagliata fuori dal palinsesto Mediaset. Il settimanale Nuovo fa chiarezza. Ecco tutta la verità.

Ilary Blasi è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, per la sua semplicità e spontaneità.

Qualche settimana fa, i fan sono stati contenti nell’apprendere che presto avrebbero rivisto la loro beniamina alle redini del celebre Reality Show, L’isola dei Famosi.

Ma pare che il vento in Mediaset soffi in questo momento in un’altra direzione.

A fare chiarezza sulla questione ci pensa il settimanale Nuovo, nell’arco della rubrica curata da Maurizio Costanzo.

Ilary Blasi resta in panchina?

Da quanto si legge sulla rubrica del celebre giornalista, sembra che un’accanita lettrice si sia posta un punto di domanda su quelle che saranno le sorti della moglie di Francesco Totti.

Data l’attuale condizione sanitaria, teme che il prossimo 2021 il celebre Reality ambientato alle Canarie possa essere cancellato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

A tal proposito sorge preoccupazione per l’amata conduttrice la quale potrebbe essere tagliata fuori non essendoci più, nell’eventualità, L’Isola dei Famosi da condurre.

A rispondere, Maurizio Costanzo:

‘Mediaset non può certo permettersi di perdere anche nel 2021 un pilastro dell’intrattenimento in prima serata, qualora dovesse saltare la prossima edizione dell’Isola’

ha dichiarato alla rivista de il Cairo Editore.

Le sorti di Ilary Blasi

Un destino professionale incerto per l’ex velina di Striscia la Notizia, la quale potrebbe vedere andare in fumo l’opportunità di condurre la trasmissione, che salvo complicanze dovrebbe partire tra febbraio e marzo 2021.

A tal proposito però Maurizio Costanzo, conclude, avanzando una proposta, semmai a causa delle restrizioni per il Covid, tutto dovesse saltare:

‘Un’idea valida sarebbe quella di sostituire l’Isola con un reality più gestibile, magari un vecchio format sparito tipo La Fattoria’

ha così dichiarato il marito di Maria De Filippi, riproponendo un format amato in passato dai telespettatori e che eventualmente non prevede lo spostarsi oltreoceano per la sua realizzazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)



Il programma poi eventualmente verrebbe affidato alla Blasi in sostituzione dell’Isola?

Al momento chiaramente nulla è stato deciso, si tratta di mere ipotesi, in quanto non è prevedibile stabilire ciò accadrà da oggi sino ai primi mesi dell’anno venturo.