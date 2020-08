Ilary Blasi, Totti la prende in giro davanti a tutti per la bocca ‘Sembravi un piranha’

Ilary Blasi, Totti la prende in giro davanti a tutti per la...

Sul suo profilo Instagram Ilary ha postato uno scatto bollente che la ritrae mentre scambia un bacio di fuoco col marito Francesco: “Sembravi un piranha”

Il matrimonio tra Ilary e Francesco va a gonfie vele e lo mostra la showgirl postando uno scatto molto hot tra le onde del mare. Totti nella foto sta baciando appassionatamente la sua Ilary e i 15 anni di matrimonio non sembra che siano passati.

15 anni e non sentirli

La passione tra i due non si è mai assopita e uno scatto del genere non ci stupisce affatto, dato che la coppia è molto affiatata. Qualcuno nei commenti li paragona a degli adolescenti, ma forse è un paragone esagerato.

Ilary ha caricato lo scatto bollente mostrando un bacio molto focoso, dove Ilary bacia Francesco affondando le labbra in quelle del marito. Lui ha commentato con ironia la cosa ponendo faccine spassose e cuoricini

“Mi sembravi un piranha”

Da molto tempo entrambi i coniugi sono molto attivi sui social, dove postano moltissime foto ed immagini romantiche. Ultimamente le foto romantiche sono state condivise con milioni di fan che li seguono quotidianamente.

Ovviamente le didascalie sono ricche di ironia e senza troppa serietà. Probabilmente è questo è il segreto che ha permesso loro di avere una vita di coppia lunga. La spensieratezza, l’ironia sono forse la chiave per un matrimonio felice.

Le vacanze in Costa Azzurra

Il tutto è successo è avvenuto a Cannes in Costa Azzurra, dove la coppia sta trascorrendo le vacanze, facendo bellissime gite in barca. Dopo essere stati a Capri e Sabaudia, si sono spostati oltralpe.

Dopo 15 anni di matrimonio la coppia non mostra crisi, gli ovvi alti e bassi ma senza mai passare al divorzio. Il che è tanta roba in un periodo in cui le coppie scoppiano facilmente il loro legame non è mai stato messo in discussione.