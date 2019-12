Ilary Blasi la famiglia si allarga ‘Una femminuccia’: quarto figlio in arrivo per Totti

Ilary Blasi ha voluto mostrare a tutti i suoi fan chi ha voluto nella sua famiglia. Una bellissima notizia che però non tutti han preso bene

Una conduttrice come Ilary Blasi difficilmente la si tiene a bada. La bella moglie di Francesco Totti sui social è davvero tremenda. Ogni giorno svela alcuni particolari, più o meno interessati della sua vita. Forse, questa pausa dalla Tv le sta permettendo di avere maggior tempo per interagire con i suoi fan sui social più seguiti.

Ilary Blasi, una nuova femminuccia in famiglia: 4 figlio in arrivo

Francesco Totti e Ilary Blasi sono sempre più innamorati l’una dell’altra. La celebre coppia dà notizie della loro vita privata ai fan attraverso i social. Per tenere ancora viva quella fiamma che li ha portati all’altare, l’ex attaccante della Roma ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla mamma dei suoi figli durante la presentazione del libro di Paolo Condò alla centro Congressi “La Nuvola” intitolato “La storia del calcio in 50 ritratti”.

Non poteva mancare per il campione romano la domanda sul 4 figlio. Arriverà? Totti risponde:

«Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro. Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto».

Intanto, Ilary ha presentato la nuova arrivata in famiglia: una bellissima femmina di gatto.

Ilary, gatto e 4 figlio: Totti le prova tutte

Francesco non ha mai nascosto di volere una famiglia numerosa ma chiaramente, Ilary con il suo lavoro non può scegliere di punto in bianco di abbandonare e dedicarsi alla 4 gravidanza. Francesco le sta provando tutte per convincerla. Forse anche l’acquisto di questa simpatica gattina fa parte del ‘piano’. Come l’ha chiamata? Donna Paola, un nome che è tutto un programma.

Totti ha riservato anche alcune tenere parole per il figlio Cristian che come lui ha voluto intraprendere il percorso calcistico:

«Si deve divertire. Ha 14 anni, ha il suo sogno.

Francesco promette:

Lo indirizzerò verso la strada giusta, non starò a dirgli cosa deve fare. Quello che vorrà fare, lo farà. L’importante è che lo faccia con la testa sua e con la passione che ha sempre avuto. Se diventerà un giocatore bene, altrimenti prenderà la sua strada».

Insomma, i figli di Ilary e Francesco possono contare su due pilastri adorabili, teneri ma che tengono tantissimo alla disciplina.