Ilary Blasi, finalmente la famiglia si allarga: l’annuncio sui social emoziona i fan

La moglie di Totti dà il lieto annuncio sui social. Un arrivo in famiglia che entusiasma tutti i suoi fan: la dolcissima reazione di Francesco Totti.

Poche ore fa l’annuncio sui social ha emozionato i fan. La lieta e inaspettata notizia diventa virale.

La famiglia Blasi si allarga, ad annunciarlo ai fan, un emozionante post sui social di Melory Blasi, sorella dell’ex velina.

Il lieto annuncio sui social

Molto presto Ilary Blasi e Francesco Totti, e per la prima volta diventeranno Zii.

Ad annunciare la sua gravidanza sui social, la sorella della conduttrice Melory, la quale proprio poche ore fa ha mostrato il suo pancino di 3 mesi sul suo profilo Instagram baciato da suo marito Tiziano Panicci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👸🏼Mel (@meloryblasi)

La gioia dei follower e della famiglia in questo momento è incontenibile. Tantissimi i like e i commenti conquistati dal dolcissimo scatto in pochissime ore.

Non è passato inosservato in particolar modo il commento dell’Ex Capitano della Roma, il quale contentissimo, ha scritto: ‘Era ora’, non nascondendo dunque una certa felicità nell’apprendere che presto lui e Ilary diventeranno zii di una principessa o di un principino.

Ilary Blasi ritorna in Tv: ‘E’ ufficiale’

Oltre alla gioia di diventare presto Zia, Ilary Blasi presto ritornerà sul piccolo schermo alle redini della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la quale dovrebbe partire l’anno prossimo in primavera, probabilmente i primi giorni di Aprile.

L’Adventure Reality, come rivela Nuovo, la rivista che ha lanciato la notizia Bomba, sarà ambientato non più tra le spiagge bianche delle Honduras, bensì presso le suggestive Isole Canarie.

Pochi rumors relativamente al nuovo cast, si vocifera però che tra i nomi ci sia quello del celebre attore turco Can Yaman.

Un periodo davvero ricco di novità per Ilary Blasi sia dal punto di vista personale che professionale.