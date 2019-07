Ilary Blasi in auto: infrazione del codice della strada ‘Rischioso anche per i figli’: lei e il marito nella bufera

Ilary Blasi in auto: infrazione del codice della strada ‘Rischioso anche per...

Francesco Totti, Instagram stories alla moglie Ilary Blasi e suoi figli: ma i follower notano un dettaglio molto pericoloso per la famiglia

Di recente, l’ex capitano della Roma ha condiviso su Instagram un storia insieme alla sua famiglia, ma i follower hanno notato un dettaglio pericoloso, ecco di cosa si tratta.

Vacanze per Ilary e Francesco

Dopo un periodo di duro lavoro, la famiglia dell’ex calciatore della squadra giallorossa ha deciso di prendersi qualche giorno di relax, così come mostrano le foto e i video pubblicati sui social network. Nel mese scorso, la coppia più amata del mondo dello spettacolo ha organizzato un weekend in Costa Azzurra, a Saint Tropez. Per festeggiare i 14 anni di matrimonio, invece, sono andati in una delle isole delle Baleari spagnola, Ibiza.

Negli ultimi giorni, Francesco Totti è stato beccato in una spiaggia a Sabaudia, località del litorale laziale dove trascorre parte delle sue vacanze con Ilary Blasi e i loro tre figli. L’ultima storia pubblicata sull’account ufficiale Instagram di Francesco Totti, immortala sua moglie e i figli in macchina, ma non è passato inosservato un dettaglio pericoloso.

La famiglia Totti non indossa le cinture

Poche ore fa, l’ex capitano della Roma ha condiviso un video sui social insieme alla sua famiglia in macchina sulle note del brano di Fred De Palma “Un’altra notte“. Il filmato ha letteralmente conquistato i numerosi fan di Ilary Blasi e Francesco Totti ma un dettaglio ha richiamato l’attenzione dei follower.

Sembra che in quell’auto, nessuno indossi la cintura di sicurezza. Inoltre, sui sedili posteriori ci sono quattro persona ma è noto che possono viaggiare un massimo di tre. L’ultimogenita della coppia, Isabel Totti ( di tre anni) , è tra i due sedili e non è seduta sull’apposito seggiolino di sicurezza. Sulla fan page, ecco il commento di una fan: