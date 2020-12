Ilary Blasi brutale con Barbara d’Urso: ‘Da lei non possiamo salvarci’

La conduttrice ha caricato un video in cui critica Barbara d’Urso senza mezzi termini. Il filmato ha provocato l’indignazione dei fan.

Ilary Blasi sarà presto al timone della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Per riscaldare il pubblico, sta aumentando la sua presenza sui social.

Di recente ha creato una rubrica, dal nome Fashion or Trashion, in cui elogia o demolisce i look dei personaggi dello spettacolo, in compagnia di esperti.

Nell’ultimo appuntamento, protagonista della puntata è stata proprio Barbara d’Urso, che è stata duramente attaccata dalla Blasi e dal suo entourage.

Ilary Blasi contro Barbara d’Urso, è guerra

Ilary Blasi e Barbara d’Urso sono due delle conduttrici più amate dal pubblico di Mediaset.

A queste si aggiungono anche Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi, che formano un formidabile quartetto in grado di generare grandi ascolti.

Tra le quattro donne sembrava corresse buon sangue, eppure adesso pare che non sia così. Soprattutto tra Ilary Blasi e Barbara d’Urso, infatti, si è scatenata la guerra.

Il video ha sconvolto i fan di Barbara d’Urso

Nel corso dell’ultimo appuntamento del format Fashion or Trashion, Ilary Blasi ha letteralmente demolito Barbara d’Urso.

Le frasi durissime della conduttrice non sono passate inosservate agli utenti di Instagram:

“Da lei non possiamo salvarci perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni. Ragazzi vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Con queste parole Ilary ha sottolineato quella che per lei pare sia una presenza televisiva eccessiva e l’uso smodato di filtri nelle foto, che storpiano i lineamenti e la figura della d’Urso.

Anche gli esperti di look ci sono andati giù pesante e le frasi infelici hanno provocato l’indignazione dei fan di Barbara.

Ancora nessuna replica è giunta da parte della d’Urso, ma tutti si aspettano un contro attacco!