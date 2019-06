Ilary Blasi ’14 milioni per un superattico’ bufera su instagram per la foto dall’alto

Ilary Blasi ’14 milioni per un superattico’ bufera su instagram per la...

Ilary Blasi criticata su Instagram. La foto pubblicata sui social ha fatto parlare gli utenti del web ed è subito polemica, ecco cosa è successo

Ilary Blasi, la bravissima conduttrice di numerosi programmi televisivi di Canale Cinque, torna a far palare di se con nuove polemiche. La conduttrice infatti, ha postato una foto su Instagram, alzando un grosso polverone da parte di alcuni utenti del web.

Ilary Blasi le critiche del web

Dopo una bella vacanza insieme alla sua famiglia nella bellissima Costa Azzurra Totty e Ilary sono tornati di nuovo nella loro amata città di Roma, come ha pubblicato la stessa conduttrice su Instagram. Lo scatto mostra la città di Roma in tutta la sua bellezza, alzando però una dura polemica da parte di alcuni utenti del web. Nella foto anche la conduttrice, seduta sul muretto mentre guarda incantata la sua bella Roma. Molti infatti si sono divertiti a criticare e a prendere in giro la conduttrici con commenti ironici pensando che quella fosse la vista dal suo terrazzo:

“Dall’alto del superattico da 14 milioni di euro, stai attenta a non cadere da lì”

ha scritto un utente credendo fosse il terrazzo di casa Totti, scatenando la polemica di molti utenti del web.

Ma a quanto pare le polemiche si sono scatenate anche per altro. Infatti molti utenti hanno approfittato per chiedere alla conduttrice, se ritornerà di nuovo alla conduzione del Grande Fratello, altri invece ne approfittano per parlare della decisione che prenderà Totti se resterà o meno alla dirigenza della Roma. Insomma una polemica inutile che a quanto pare la bella Ilary non ha dato peso, facendosi scivolare i commenti e le critiche da parte del mondo del web.