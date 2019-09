Ilary Blasi, lo slip non trattiene le curve, gli scatti bollenti fanno il giro del web – FOTO

Ilary Blasi in vacanza a Ponza con la famiglia. La showgirl bollente in spiaggia, ecco come è stata paparazzata da ‘Chi’

Ilary Blasi, è una delle showgirl più apprezzate del panorama televisivo.

Nota per essere la moglie dell’ex Capitano della Roma, e per essere stata una delle ‘veline’ del noto tg Satirico ‘Striscia la notizia’, la conduttrice è stata recentemente paparazzata dal noto settimanale ‘Chi’.

L’ex velina, negli ultimi giorni alle prese con la bufera che ha creato danni alla sua abitazione romana, è stata ripresa mentre gode degli ultimi giorni di relax al mare insieme alla sua famiglia prima di fare ritorno con la nuova stagione televisiva.

Ilary Blasi pizzicata da ‘Chi’: ‘Esplosiva’

Come già accennato, il settimanale ‘Chi’, di recente ha pizzicato la showgirl insieme a suo marito Francesco Totti mentre spensierati godono di alcuni momenti di relax a Ponza.

Gli scatti pubblicati da uno dei settimanali più letti dalle italiane, la la mostrano bollente e sensuale e in bikini, il quale trattiene a pena le sue forme generose e toniche, come il suo perfetto lato B.

Gli scatti hanno attirato l’attenzione degli utenti i quali sono andati letteralmente in delirio alla ‘visione’.

Francesco Totti, concorrerà nel reality ‘Celebrity Hunted’

In questo frangente, sempre ‘Chi’ rivela e conferma, la presenza del Pupone, all’edizione italiana del reality ‘Celebrity hunted’, in onda sul Canale televisivo di Amazon.

Il format in questione, ha origine in Inghilterra. Lo scopo di chi vi partecipa, un gruppo di celebrità, è quello di ‘sfuggire entro un certo numero di giorni a una squadra di cacciatori, composta da ex poliziotti, esperti informatici ed ex militari delle forze speciali, che li bracca cercando di arrestarli’.

Le cosiddette ‘prede’, potranno usufruire in caso di necessità di una carta di debito e un kit di sopravvivenza e ‘contare solo sulla loro astuzia, le loro abilità e sull’aiuto di amici e sconosciuti’.

Si prospetta un’avventura per Totti davvero esilarante e complessa al tempo stesso. Curiosi di vederlo all’opera? Staremo presto a a vedere.