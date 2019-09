Ilary Blasi, casa distrutta dal maltempo: vento e pioggia hanno spazzato tutto via, le immagini della catastrofe – VIDEO

La casa di Ilary Blasi e Francesco Totti, vittima in queste ore dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla penisola. La showgirl mostra i danni sui social

Ilary Blasi, in queste ore ha mostrato sul suo profilo social di Instgram, le immagini della sua residenza, la quale ha subito i danni della violenta ondata di maltempo che in queste ore ha devastato molte città italiane tra cui la Capitale.

Ilary Blasi, una bufera si è abbattuta sull’abitazione della showgirl

L’ex Velina del noto Tg satirico, ‘Striscia la Notizia’, in un video sul suo profilo social, ha mostrato a tutti i suoi fan i danni provocati dalla bufera, che ha letteralmente travolto il giardino della sua casa.

Le immagini video pubblicate dalla moglie di Francesco Totti, mostrano il giardino della loro casa nella Capitale, sulla quale, da quanto si evince dall’audio si è abbattuta una vera e propria bufera con forti piogge e raffiche di vento.

Ilary Blasi, il video mostra i danni post-bufera

La bufera di vento e pioggia, spiega Ilary Blasi ha smontato il tappeto elastico dei bambini e sradicato molte delle piante dell’enorme giardino.

Attimi di paura per la famiglia Totti i quali si sono dissolti fortunatamente in poco tempo, in quanto il maltempo ha lasciato poi spazio ad una gradevole giornata di sole di inizio settembre.

Dopo l’ondata di pioggia e raffiche di vento abbattutesi sulla Capitale, come già accennato è tornato il sereno, così che è stato per loro possibile uscire di casa e accompagnare i bambini a scuola.

Ecco il video che riporta le immagini dei danni subiti dalla residenza della Famiglia Totti (fonte youtube: one media video):