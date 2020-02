‘Ora è la gemella di Ilary Blasi’ Il Ken Umano dopo l’operazione irriconoscibile

Ilary Blasi, il Ken Umano si è ispirato a lei per cambiare completamente il suo aspetto, adesso è la sua copia, vediamo cosa è successo

Rodrigo Alves ha finalmente realizzato il suo sogno, ovvero quello di diventare, almeno nella parte estetica, una donna. Il Ken Umano infatti è ritornato di nuovo sotto le mani del chirurgo,questa volta no per ritoccare naso, bocca o quant’altro, ma per cambiare definitivamente sesso.

Rodrigo Alves somgilianza a Ilary Blasi

Il Ken Umano ha finalmente realizzato il suo sogno, ovvero, quello di diventare finalmente una donna. Secondo alcune indiscrezioni però Ken Umano ha da sempre desiderato diventare la sorella esotica della bella conduttrice romana. Il ragazzo infatti si è sottoposto a diverse operazioni chirurgiche che in un modo o nell’altro hanno riuscito realmente a somigliare alla bella Ilary.

Alves infatti si è sottoposto a diversi interventi proprio dal suo caro amico Giacomo Urtis. I due si conoscono molto bene, infatti in una recente intervista a Nuovo, il chirurgo ha specificato che sono stati insieme qualche tempo fa.

Giacomo Urtis:”Taglio abbondante”

Il giovane dottore infatti in un intervista ha dichiarato che Alves ha sempre desiderato in cuor suo diventare una donna e che forse il corpo di un uomo gli è sempre stato un po stretto. I due un tempo, infatti, sono stati insieme:

«Ho capito da subito che il sogno di Rodrigo era di essere la gemella esotica della signora Totti»,

Inoltre Giacomo Urtis ha anche specificato, senza entrare troppo nel dettaglio l’operazione all’apparato sessuale del suo ex fidanzato:

«Senza entrare troppo nel tecnico, il pene è rimodellato in modo che somigli a una vagina. Nel suo caso da tagliare c’è molto: Rodrigo vanta una certa abbondanza!».

Ma il chirurgo tiene a specificare che ha sempre sostenuto Rodrigo anche quando è stato uno shock sapere che voleva diventare una donna:

«quando mi ha detto che voleva diventare donna però mi ha scioccato: mi ero innamorato di lui in versione maschile, ora dovrò usare termini femminili. Spero che, grazie a questo percorso, recuperi la sua serenità».

ha concluso il chirurgo.