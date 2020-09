Ilary Blasi ‘cambia marito’: la foto con un altro uomo fa il giro del web

La celebre conduttrice di Mediaset ha postato una foto sui social che è diventata immediatamente virale e che la mostra con un altro uomo

Ilary Blasi stupisce tutti i suoi fan e carica una storia su Instagram nella quale è accompagnata da un altro Francesco, che però non è il ben noto campione di calcio Totti.

Ilary Blasi cambia marito

Sta facendo molto chiacchierare la foto caricata da Ilary Blasi tra le storia di Instagram.

L’amatissima conduttrice Mediaset, che tutti vorrebbero di nuovo alla conduzione del Grande Fratello Vip, ha infatti spiazzato tutti con lo scatto in questione.

Il motivo? Sarebbe affiancata da un altro Francesco, che non è il Totti che tutti noi conosciamo. La donna avrebbe “cambiato marito”!

Ecco cosa sta succedendo, chi è l’uomo misterioso e per quale motivo Ilary ci si è fotografata!

La foto con l’uomo misterioso

La moglie di Francesco Totti ha pubblicato sulle stories di Instagram uno scatto “romantico” con un uomo diverso dall’ex capitano della Roma.

C’è, però, una spiegazione a tutto questo! La conduttrice, infatti, ha trascorso una serata sul set di “Speravo de morì prima“, la serie prodotta da Netflix e incentrata sulla vita di Francesco Totti.

Nei panni del campione della Roma, vi è l’attore Pietro Castellitto, figlio del celebre Sergio Castellitto. Ed è proprio lui a comparire nel selfie accanto alla conduttrice.

“Ilary&Francesco”, scrive ironica Ilary Blasi. Assieme alla donna anche il “vero” Francesco Totti, che si è divertito a scattare foto e selfie con gli attori.

Non ci resta che attendere che la serie tv in questione venga trasmessa su Netflix, per scoprire se gli interpreti siano riusciti a entrare nei personaggi di Spalletti, Ilary, Totti e le altre figure di rilievo della vita del campione romano!