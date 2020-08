Ilary Blasi nella bufera: scarpe troppe costose ‘Costano più di uno stipendio’

Nuova polemica per la famosa conduttrice per via di uno scatto dove indossa delle scarpe dal prezzo molto alto e in edizione limitata.

Ilary Blasi ha condiviso uno scatto che ha dato il via ad una polemica molto rovente. Lo sappiamo tutti che la showgirl ama utilizzare vestiti ed accessori di marchi costosi. Ora le protagoniste sono delle scarpe estremamente costose.

Il costo visto come schiaffo alla miseria

Gli sneakers postati su Instagram sono finite al centro di una polemica rovente. Le scarpe di Ilary hanno un costo proibitivo. Molti criticano questo suo amore per gli abiti di marca e soprattutto quelli che le piacciono.

Può permettersi tutto quello che le piace, sia grazie al suo fisico invidiabile che per le possibilità economiche che ha.

Nella foto si mostra con un costume dorato della Moschino di 200 euro e gli sneakers di poco meno di 2.000 €.

Lo scatto incriminato

Ilary indossa un paio di Nike Air Jordan in edizione limitata il cui costo è poco meno di 2.000€ ed un costume intero molto bello.

Questa polemica è solo l’ultima di una lunghissima serie, che critica ogni acquisto di Ilary. Alcuni particolari fan sostengono che questi capi così cari non sono in grado di esaltare la sua bellezza naturale.

Ilary non ha mai risposto alle critiche per le spese eccessive per i suoi capi di abbigliamento e accessori.

Non è la sola vittima di queste polemiche. Tantissime sono le donne dello spettacolo che sono criticate perché utilizzano capi costosi o di lusso. In testa vediamo Chiara Ferragni l’influencer più famosa d’Italia. Altri sono Paolo Bonolis o sua moglie Sonia Bruganelli.