Ilary Blasi, l’addio alla Tv “Cambio tutto”: la conduttrice confessa la sua decisione in un’intervista

Ilary Blasi lascia la tv? E’ quanto avrebbe lasciato intendere la conduttrice dopo l’addio ad alcuni suoi programi storici, è tempo di cambiamento afferma

La bella Ilary Blasi ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno temere il suo allontanamento dalla tv. Sarà legato all’annuncio dell’allargamento della famiglia dato pochi giorni fa da Francesco Totti?

Le indiscrezioni sulla quarta gravidanza di Ilary Blasi

La bionda Ilary Blasi da molti anni in tv ha più volte manifestato il suo amore per la sua bella famiglia: l’ex capitano della Roma Francesco Totti con cui è sposata dal 2005 e i loro tre bellissimi figli Cristian, Chanel ed Isabel.

Insieme appaiono sempre felici e sereni sia sui social che negli scatti rubati dai giornali come è accaduto questa estate quando lary e Francesco sono stati “pizzicati” in spiaggia durante effusioni particolarmente affettuose.

Sarà la bellezza della famiglia a spingere a immaginare notizie sempre fresche di una nuova gravidanza di Ilary ma questa volta proprio alcune dichiaraioni sia di Francesco Totti che della stessa Ilary BLasi lascerebbero intendere che sia davvero arrivato il momento di allargare la famiglia.

La moglie di Francesco Totti lascia la tv?

Risale solamente a alche giorno fa la bellissimo messaggio che l’ex capitano della Roma ha voluto mandare alla sua amatissima moglie durante la trasmissione Verissimo.

Totti ha infatti ammesso di volere un quarto figlio e di star convincendo Ilary a tentare.

Viene da chiedersi dunque se il momento giusto non sua proprio arrivato visto l’addio della Blasi ad alcune delle sue più famose trasmissioni televisive che hanno portato il suo volto per molti anni come Le Iene o il Grande Fratello Vip.

In un’intervista al settimanale F Ilary da qualche indizio sul motivo della sua decisione:

“Oggi quando guardo il programma mi fa effetto vedere lo studio dove sono cresciuta, però, a volte, bisogna avere il coraggio di prendere decisioni per smuovere le cose”

DOpo il flop del programma Eurogames andato in onda fino a qualche settimana fa con la conduzioni proprio di Ilary e Alvin, la Blasi manifesta il desiderio di prendersi del tempo per la famiglia e magari avviare progetti nuovi per la carriera.

“Mi piace l’idea di mettermi in gioco. Certo non potrò farlo per sempre, come non so se continuerò a fare questo lavoro. Tutto il resto lo cambio, ma mio marito non lo cambio”

Per adesso andranno in onda le puntate della mini sit-com “Casa Totti” girata proprio con il marito ma chissà se in futuro Ilary lascerà definitivamente la tv per dedicarsi solo al ruolo di mamma e moglie per la sua splendida famiglia.