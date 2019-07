Ilary Blasi nei guai ‘Ha commesso un reato’: la moglie di Totti beccata con le mani nel sacco

Ilary Blasi shopping pazzo dal vucumprà in spiaggia. A riprendere tutto è il marito Francesco Totti, ma i fan insorgono contro la conduttrice

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e apprezzato nel mondo dello spettacolo. Grazie alla sua bravura e alla sua bellezza, è riuscita a tener testa i migliori programmi televisivi in onda nella sua stessa fascia oraria. La conduttrice del Grande Fratello, però ha deluso i suoi fan, con un gesto che li ha lasciati senza parole.

Ilary Blasi compra dal vucumprà

Ilary Blasi, dopo un anno di impegni lavorativi e in famiglia, l ha deciso di prendersi un po di pausa e rilassarsi in spiaggia insieme alla sua famiglia. La giovane però ha lasciato i fan senza parole proprio per un gesto inaspettato da lei. La bella conduttrice infatti sulle spiagge di Sabaudia, è stata paparazzata proprio dal marito Francesco Totti, che, mentre si rilassava sotto al sole, ha deciso di riprendere la moglie mentre si intratteneva con un venditore ambulante.

Ilazry Blasi acquisti dal venditore ambulante

La bella conduttrice a sua insaputa infatti, è stata ripressa dal marito mentre comprava delle cose dal venditore ambulante. Alcuni dei suoi fan infatti, ha storto il naso chiedendosi come mai, una donna del suo calibro si riducesse a comprare da un venditore ambulante.

“E perché mai una come Ilary dovrebbe ridursi a comprare dai vucumprà?”. “Francè, non è proprio legalissimo”

Gesti quotidiani che anche noi comuni mortali facciamo, ma a quanto pare alcuni hanno voluto sottolineare l’illegalità del gesto di Ilary Blasi. Di certo non è l’unica a comprare dai vucumprà, ma sicuramente il gesto di Ilary ha lasciato perplessi i suoi numerosi fan su Instagram.