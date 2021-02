Ilary Blasi a letto come mamma l’ha fatta: pubblicate le foto da bollino rosso

Ilary Blasi a letto come mamma l’ha fatta: pubblicate le foto da...

La moglie di Francesco Totti questa volta è andata oltre. Ilary Blasi si è fatta immortalare senza veli a letto.

Una serie di foto che hanno illuminato i fan: Ilary Blasi seduce con le sue curve accarezzata e appena coperte dalle lenzuola: il suo buongiorno e buon lunedì sono decisamente bollenti.

Manca ai suoi fan vederla in Tv, ma Ilary Blasi è pronta a tornare con L’Isola dei famosi. La conduttrice ha ereditato il programma dalla collega Alessia Marcuzzi che è passata su un’altra isola, quella di Maria De Filippi, con Temptation Island.

Uno scambio che si rivelerà fortunato per Ilary? Di certo ai fan mancano la sua risata e la sua simpatia romana. La moglie dell’ex capitano della Roma, intanto, è molto attiva sui social, regalando ai fan foto e stories molto audaci.

Ilary Blasi a letto senza veli, in dolce compagnia

La conduttrice si è fatta immortalare a letto, di spalle, senza intimo e pigiama. Insolla, proprio come mamma l’ha fatta. In molti si chiedono: ma chi ha scattato queste foto seducenti? Francesco è un po’ troppo geloso per farlo, forse.

Di certo la conduttrice non era da sola in questo shooting amatoriale.

A farle compagnia a letto un dolcissimo gattone nero. Insomma, Ilary non ha nemmeno iniziato la sua avventura che già fornisce alla rete motivi per cui parlare di lei.

Le sue foto sono state condivise anche da una delle sue pagine fan su IG più fedeli,

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)



Una serie di foto piccanti ma non volgari. La Blasi sa come sedurre senza oltrepassare la linea della decenza.

Nonostante la magrezza che i fan le hanno fatto notare, dopo la pubblicazione di alcuni scatti, Ilary ha ancora delle curve che lasciano uomini e donne a bocca aperta.

Sicuramente la Blasi è tra le conduttrici italiane più belle e simpatiche di sempre.