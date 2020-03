Ilaria Matteucci, scomparsa da Bolzano: ritrovato il suo corpo nel fiume

Ilaria Matteucci è la donna scomparsa da Bolzano il 10 febbraio. Dopo tante ricerche il triste epilogo: che cosa le è accaduto?

Ilaria Matteucci scompare nel nulla il 10 febbraio e ora il suo corpo è stato recuperato da un fiume. È mistero su cosa possa esserle accaduto.

La scomparsa di Ilaria

La donna di 57 anni era sparita il 10 febbraio da Vadena in provincia di Bolzano. Ilaria viveva a Gubbio ma si era trasferita a casa di un amico per poco tempo a Bolzano, per poi raggiungere successivamente un’altra località e iniziare un nuovo lavoro.

Non appena non ha più dato notizie di sè i familiari hanno fatto scattare la denuncia. Immediate le ricerche da parte dei soccorritori e le indagini da parte dei Carabinieri che però non hanno portato a nulla.

La donna nelle ore prima della sparizione non ha dato alcun motivo per pensare che il suo potesse essere un allontanamento volontario, per questo le indagini si sono concentrate prendendo come riferimento più piste.

Per le ricerche i militari si sono avvalsi dell’aiuto dei sommozzatori che hanno setacciato la zona dove confluiscono Adige e Isarco. I cani molecolari hanno rilevato alcune tracce della donna e il tutto ha portato al tragico epilogo.

Il terribile ritrovamento del corpo lungo il fiume

Dopo tanti giorni di ricerca, il corpo di Ilaria è stato trovato senza vita nel fiume Adige a Mori, in Trentino. Ripescato dal fiume, il suo corpo si era fermato allo sbarramento.

I Carabinieri non possono per ora escludere alcuna pista, compresa quella del gesto volontario. Sarà l’autopsia e gli esami del medico legale ad aiutare a risolvere l’enigma legato a questa morte.