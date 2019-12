Vi ricordate Ilaria Galassi di Non è la Rai? Ecco che fine ha fatto la showgirl

Alcuni sicuramente si ricorderanno di lei: Ilaria Galassi di Non è la Rai. Che fine ha fatto la showgirl? Ecco com’è oggi

Ilaria Galassi, in coma

Le migliori showgirl hanno iniziato tutti con un programma ben noto a tantissimi telespettatori, ovvero, Non è La Rai. Il programma infatti ha lanciato molte delle showgirl che ancora oggi vantano di un enorme successo. Molte infatti sono ancora molto attiva nel mondo dello spettacolo come la bellissima Antonella Mosetti e la bravissima Ambra Angiolina, ma c’è una in particolare di cui non si sa più niente ormai da anni, parliamo appunto di Ilaria Galassi.

Che fine ha fatto Ilaria Galassi?

La bellissima showgirl che ha avuto successo intraprendendo la sua carriera nel programma Non è la Rai oggi però pare che abbia preso una strada completamente diversa. Ilaria infatti all’inizio è stata una delle protagoniste di Non è la Rai, riscuotendo un enorme successo proprio negli anni ’90, ma oggi della showgirl si sono perse le tracce.

Ilaria pare infatti che dopo l’esordio al programma sul Rai 1 ha deciso di abbandonare completamente il mondo dello spettacolo e ritirarsi a vita privata. Oggi infatti la bella Ilaria lavora in un salone di bellezza insieme al compagno Daniele e si occupa di contabilità. Nel frattempo Ilaria ha avuto due bellissimi bambini e sembra che conduca una vita molto semplice. Ma la sua vita è cambiata proprio all’inizio del 2000 quando è stata portata d’urgenza in ospedale.

Ilaria in coma il calvario della showgirl

La bellissima Ilaria infatti pare che sia stata colpita da un aneurisma cerebrale, a parlarne infatti è stata lei stessa in una recente intervista:

“Era la vigilia di Natale. Al mattino mi è venuto un tremendo mal di testa. Ho capito che era anomalo. Mi sono rimessa a letto e riaddormentata, ma le cose sono peggiorate e sono entrata lentamente in coma. Un’amica, per fortuna, ha capito che qualcosa non andava e ha chiamato il 118. In ospedale mi hanno fatto prima una tac e poi un intervento durato dieci ore. Era iniziato il mio inferno”

Dopo l’operazione Ilaria ha dovuto infatti intraprendere un lungo percorso di riabilitazione, un periodo per niente facile per l’ex showgirl.

“Il primo periodo è stato difficile. Avevo perso la memoria, non sapevo più parlare. Questo mi rendeva nervosissima. La parte sinistra del cervello è stata duramente colpita. E stato difficilissimo riprendermi, ci ho messo tre anni, Ho dovuto fare tantissima logopedia per riprendere la proprietà di linguaggio”

Ha concluso Ilaria. Ma vediamo insieme come è cambiata negli anni la bellissima Ilaria, ecco alcune foto prese direttamente dai suoi social