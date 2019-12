Ilaria D’Amico, l’aborto programmato col il dottore: la confessione da brividi della compagna di Gigi Buffon

Ilaria D’Amico non ha voluto nascondere quel dolore immenso. La giornalista sportiva ha confessato tutto alla conduttrice che l’ha ospitata a Verissimo

La bellissima Ilaria D’Amico, giornalista sportiva e compagna di Gigi Buffon è stata ospite del programma di Canale Cinque, di Silvia Toffanin. La bellissima D’Amico però ha raccontato di un episodio che ha scioccato il pubblico del programma.

Ilaria D’Amico rapporto con Buffon

La bellissima giornalista, che con il suo fascino e la sua bellezza ha parlato al programma di Silvia Toffanin di un momento molto difficile della sua vita. La giovane infatti ha confidato i retroscena di alcuni momenti che hanno cambiato totalmente la visione della sua vita. La giovane nello studio di Silvia ha infatti anche raccontato del rapporto con il suo compagno Gigi Buffon, e delle critiche sollevate in tutti questi anni.

Come in molti sanno infatti, Ilaria D’Amico è passata come quella che ha rubato il marito ad Alena Seredova, è per questo per molto tempo le hanno affibbiato il nome di rovina-famiglie.

“In Italia c’è lo stereotipo della donna rovinafamiglie, non c’è il corrispettivo maschile. C’è sempre questa idea che gli uomini siano lì candidi nella loro vita felicissima e che le donne arrivino con malizia e cattiveria a strapparli dalle loro famiglie. Questo mi ha fatto soffrire perché non era così”

ha confidato la D’Amico.

La D’Amico e l’aborto

La giovane giornalista ha parlato anche dello splendido rapporto con il suo compagno Gigi Buffon e di come negli anni il loro rapporto è evoluto. A quanto pare la D’Amico ha instaurato con il proprio compagno un bellissimo rapporto di complicità e condivisione che non si sarebbe mai aspettata:

” Non immaginavo che un calciatore potesse essere un compagno di vita, invece Gigi è una persona meravigliosa, con un cuore grandissimo e trasparente”

A quanto pare il loro rapporto è andato anche oltre, tanto da arrivare una richiesta di matrimonio non troppo formale da parte del calciatore:

“Gigi me l’ha già chiesto tante volte ma in maniera goffa. E io gli rispondo sempre che non si fa così. Vorrei una cosa romantica, con la neve e il camino”.

Ma l’intervista è andata avanti parlando anche dei momenti più difficili della sua vita, ovvero di quando sua madre voleva abortire di lei. Il tutto infatti era stato deciso proprio perché il rapporto con il papà era diventato complicato e la gravidanza non era affatto attesa con gioia:

“Una vita che arrivava ma che non era richiesta, tanto che lei pensò di abortire. Chiese a un dottore di interrompere la gravidanza, però la mattina dell’operazione lui la chiamò per dirle di posticipare l’appuntamento”

Ma la mamma della D’Amico ha pensato che fosse un segno del destino, portando al termine la sua gravidanza.