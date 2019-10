Chi è Ilaria Cucchi? La sorella di Stefano Cucchi, il giovane deceduto nel 2009 a seguito dell’arresto a Roma da parte delle autorità per detenzione di sostanze stupefacenti

Scopriamone di più su Ilaria Cucchi, sulla sua vita privata e sulla battaglia per ottenere giustizia dopo la morte del fratello Stefano.

Chi è Ilaria Cucchi

Nasce a Roma, il 22 febbraio del 1974. Ilaria diventa nota all’opinione pubblica italiana ed estera dopo la morte del fratello Stefano Cucchi, coinvolto in un caso segnato da interrogativi e procedimenti giudiziari che si protraggono ancora oggi, a distanza di 10 anni.

Prima del terribile accadimento, Ilaria è mamma di due figli e un’amministratrice di condominio. Ha alle spalle una solida famiglia, capeggiata dal padre Giovanni, geometra, e dalla madre Rita, insegnante in pensione, che vivono entrambi nella sua città, Roma.

Dopo la morte del fratello Stefano Cucchi, Ilaria ha acquistato una nuova identità agli occhi dell’Italia, quella di una donna guerriera in cerca di giustizia e di riscatto per la scomparsa del giovane romano, deceduto nel 2009.

Vita privata e fratello Stefano Cucchi

Ilaria è impegnata sentimentalmente con Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi che ha combattuto come lei per Stefano.

L’avvocato ha seguito i casi dei familiari dei genitori di Federico Aldrovandi, sulla cui storia ha anche scritto un libro, Stefano Cucchi, Riccardo Rasman, Giuseppe Uva, Michele Ferulli, Aldo Bianzino, Riccardo Magherini e Davide Bifolco, tra gli altri. È stato sposato e ha due figli, già grandi: Marta e Vincenzo.

Ilaria ha sempre lottato per la verità sulla terribile morte del fratello Stefano, cercando di farla riaffiorare per 9 lunghissimi anni. La svolta arriva nei primi giorni di ottobre del 2018, quando un un carabiniere confessa e ammette il pestaggio di Stefano. La lunga e tortuosa battaglia di Ilaria Cucchi è servita alla famiglia di Stefano per ottenere giustizia e alla politica italiana per non sottovalutare più le modalità di trattamento delle autorità italiane.