Ilaria Cucchi, Matteo Salvini querelato per diffamazione: “Per Stefano e per la mia famiglia”

Ilaria Cucchi ha querelato Matteo Salvini, dalla teoria ai fatti con la pubblicazione sui social dell’atto

Ilaria Cucchi ha mandato avanti la querela contro l’ex Ministro Salvini e gli utenti si dividono nei commenti per tale atto.

La frase di Matteo Salvini dopo il processo Cucchi Bis

Tutto inizia al termine del processo Cucchi bis quando l’ex ministro ha commentato la condanna, evidenziando che comunque fosse la droga sia un portatore di male.

Una frase che sembra non essere piaciuta alla famiglia della vittima, che ha cercato di capire la correlazione tra la droga stessa e una morte portata da un violento pestaggio:

“sono vicinissimo alla famiglia, ho anche invitato la sorella al viminale. se qualcuno ha usato violenza ha sbagliato e pagherà”

A quel punto la sorella della vittima insiema al suo compagno e legale Fabio Anselmo hanno ipotizzato di avanzare una querela nei suoi confronti.

La decisione di Ilaria Cucchi

Detto e fatto, infatti da pochi minuti è stato postato un post su Facebook dove si nota la foto del documento depositato in data odierna:

“lo devo a mia madre, lo devo a stefano e a mio padre. questo signore deve smetterla di fare spettacolo sulla nostra pelle”

Ma l’ex ministro non teme tale azione e si definisce tranquillo evidenziando che dopo le minacce di morte dei Casamonica e i proiettili che sono stati recapitati in una busta – una querela non può fargli alcuna paura.

E’ passata solo una settimana dalla sentenza della Corte D’Assise di Roma che ha condannato a 12 anni di reclusione, i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Secondo i giudici sono state le loro violenze a causare la morte della giovane vittima.