Ilaria Cucchi, malore per la sorella di Stefano: “Colpa dello stress”

Complice lo stress delle ultime settimane, Ilaria Cucchi è stata ricoverata per un leggero malore.

La comunicazione è avvenuta da Filippo Anselmo, l’avvocato compagno di Ilaria Cucchi.

Ilaria Cucchi: la donna guerriera

Dopo la morte del fratello Stefano, Ilaria Cucchi è diventata popolare in tutta Italia per il suo essere guerriera, in cerca di giustizia e di riscatto per la scomparsa del giovane fratello, morto nel 2009. La condanna per i responsabili è avvenuta lo scorso 14 novembre. La condanna è per omicidio preterintenzionale per Raffaele D’Alessandro ed Alessio di Bernardo che dovranno restare in carcere per 12 anni.

La foto sulla barella

Ieri, sabato 14 dicembre, Ilaria Cucchi, colta da un malore, è stata ricoverata. A comunicarlo il suo compagno Filippo Anselmo attraverso una foto pubblicata sui social network. In questa immagine, Ilaria versa in un letto d’ospedale attaccata da una flebo. Lei stessa, poi, ha affermato di stare già meglio e di essere stata vittima dello stress. Infatti, Ilaria è stata dimessa in giornata. Non ha mancato di ringraziare tutti coloro che le hanno inviato messaggi di affetto.

Anselmo, poi, ha pubblicato un altro messaggio sui suoi social da parte di Ilaria:

“Quando si tira troppo e per troppo tempo anche l’erba cattiva. Grazie di cuore agli angeli del 118 di Bergamo ed alla calda ospitalità delle sardine di ieri sera e di Maurizio Martina e della sua fondazione di oggi. Torneremo presto io ed Ilaria. Bergamo e la sua gente sono meravigliosi”

La Cucchi è in giro per l’Italia per le presentazioni del suo libro ‘Il coraggio e l’amore. Giustizia per Stefano: la nostra battaglia per arrivare alla verità’.