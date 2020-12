Nato nel 2016, il video più visto della storia di Youtube è una canzoncina per bambini con tanto di balletto, diventato virale nel corso degli anni.

Del video più visto di Youtube si trova persino merchandising in ogni dove.

Una canzone per bambini

Quale sarà mai il video più visto su Youtube? Un video musicale? O forse il live di un concerto? Oppure, perché no, un evento storico catturato dalle telecamere? No, il video più visto su Youtube, nella storia di tutti i tempi, è una canzone molto orecchiabile per bambini. Quale? Ma Baby Shark, naturalmente.

Il video, al momento, conta 7,04 miliardi di visualizzazioni e, ha battuto un altro video da record, Despacito. Il video della canzone venne caricato nel 2016. Bisognerà, però, attendere il 2018 affinché il video iniziasse a riscuotere il successo incredibile che ha oggi. Un vero e proprio tormentone, per tutti i genitori di bambini piccoli, nel mondo.

La vetta è stata raggiunta nel 2019 quando Baby Shark ha conquistato la 32esima posizione della Billboard Hot 100. Nel gennaio del 2019 c’è stato addirittura un live per bambini.

Perché ha avuto tanto successo

La popolarità del successo virale di Baby Shark è un po’ un mistero, ma i facili passi di danza del video, i personaggi carini e i testi accattivanti hanno reso possibile una sana sfida sui social media, #BabySharkChallenge, che è diventata virale prima in Asia e poi si è diffusa nel resto del mondo.

Non si sa bene perché abbia riscosso così tanto successo. Il ceo di SmartStudy Min Seok Kim ha dichiarato, come riportato su Forbes, che:

“Senza l’amore e il supporto dei fan di tutto il mondo, il nuovo record di Baby Shark sarebbe stato impossibile”.

Il video, infatti, è stato registrato dalla PinkFong che si occupa di educational e che fa parte del gigante della sud Corea SmartStudy.

Non si sa chi ha scritto il testo della canzone ma si pensa sia nato durante un falò d’estate. Per questo, oggi, viene considerato di pubblico dominio.