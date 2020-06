Il vento le solleva la gonna ‘Sei senza slip!?’: Caterina Balivo, incidente bollente in giardino: la conduttrice prova a coprirsi

Caterina Balivo e l’incidente hot a causa del vento: sdraiata sul prato sul vede tutto, vano il tentativo di rimediare della conduttrice

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della Rai. Molto attiva anche sui social, è seguita da migliaia di follower, che ogni giorno tiene al corrente della propria vita.

Questa volta, però, l’incontro con i follower nelle storie di Instagram si è tramutato in un vero e proprio incidente sexy, che ha seriamente messo in imbarazzo la conduttrice.

Il video clamoroso

Caterina Balivo si trovava distesa su un materassino adagiato sul prato, quando ha iniziato una diretta Instagram per incontrare virtualmente i suoi fan.

“Volete sapere quanto è durato il mio relax time? Andate a vedere nelle mie stories e ricordate che ciò che vedete sui social non è sempre la realtà…”

scrive la Balivo a commento delle foto correlate alla sequenze di storie. Nel video spiega come la verità non sia sempre come appare.

“Vi vorrei tanto dire che sono stata qua più di un’ora… che tutto questo è nato per caso… che sono in completo relax… e invece no! Avevo 10 minuti, ho piazzato tutto qui, fatto la foto e adesso mi vado a rivestire e vado a cucinare.”

Caterina Balivo è una donna di spettacolo, ma è umana, e ciò trapela ampiamente dal messaggio che la donna vuole trasmettere. Come al resto degli umani, anche alla Balivo capitano gli incidenti sexy, come quello avvenuto nell’arco del video…

L’incidente hot della conduttrice

Durante le chiacchiere tra la presentatrice Rai e i suoi fan, un movimento delle gambe ha tradito la Balivo e ha svelato più del dovuto.

Complice la posizione scomoda assunta sul prato mista al vento, la gonna si è sollevata e ha mostrato l’intimo. La conduttrice ha provato più volte a rimediare, tirando giù l’orlo o cercando di coprirsi con la mani, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

La conduttrice non si è scomposta e ha continuato a parlare alle sue fan come se nulla fosse accaduto. La minigonna bianca, però, era forse eccessivamente corta e ha lasciato intravedere più del dovuto.