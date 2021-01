Il Tuttofare, anticipazioni: trama e cast del film con Castellitto e Ricci

Ecco la trama, il cast e tutte le curiosità sul film con Sergio Castellitto ed Elena Sofia Ricci in onda stasera su Rai 1.

Stasera, lunedì 4 gennaio 2021, andrà in onda su Rai 1 il film dal titolo “Il Tuttofare”, con protagonisti Sergio Castellitto ed Elena Sofia Ricci.

Si tratta di una commedia diretta dal regista esordiente Valerio Attanasio uscita nelle sale cinematografiche italiane nel 2018.

Il film omaggia le grandi pellicole della commedia all’italiana, come La Banda degli onesti e Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue.

Anticipazioni Il Tuttofare: la trama del film

Il film racconta del giovane Antonio Bonocore, un praticante avvocato con il desiderio di far parte dello studio legale del principe del foro Salvatore “Toti” Bellastella.

Il penalista non tratta Antonio come un semplice praticante, ma anche come assistente, portaborse, autista e cuoco.

Antonio è un vero e proprio tuttofare, nonostante percepisca un insignificante rimborso spese. Il motivo? La vera proprietaria dello studio è la moglie Titti, una donna molto tirchia.

Antonio supererà l’esame di stato e avrà la possibilità di diventare socio dello studio. A un certo punto, però, gli verrà avanzata la proposta di sposare Isabel, l’amante argentina di Toti.

L’obiettivo sarà quello di assicurarle la cittadinanza italiana tramite l’espediente delle nozze. Da quel momento in poi, per Antonio cambierà tutto.

Anticipazioni Il Tuttofare: il cast

Oltre a Sergio Castellitto nei panni di Toti Bellastella e di Elena Sofia Ricci in quelli di Titti Mandorlini, il film vede nel cast Guglielmo Poggi nel ruolo di Antonio Bonocore.

Altri attori che fanno parte del film sono Clara Alonso (Isabel), Tonino Taiuti (Mario Bonocore), Marcela Serli (Doña Maria), Alessandro Tuzzi Oste, Luca Avagliano (Mariano);

e ancora Federica Carruba Toscano (Livia), Roland Litrico (Sasà Malaspina), Mimmo Mignemi (Totonno Malaspina) e Domenico Centamore (Gambino).