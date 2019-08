Il tuo viso ha bisogno di una vacanza dal trucco?

Sin dalla tua prima passata di rossetto, ti sei truccata ogni giorno. La tua pelle ha bisogno di una pausa?

Alicia Keys ha fatto una grande dichiarazione sul fatto che avrebbe saltato la sua routine di trucco, che è stata accolta con un sussulto collettivo dai fan e dalle agenzie di stampa.

Ma presto le altre celebrità, come Gabrielle Union e Gwyneth Paltrow, hanno deciso di fare lo stesso, unendosi al movimento #Nomakeup in crescita.

È abbastanza coraggioso per le celebrità, considerando che hanno sempre fotografi che puntano loro le macchine fotografiche in faccia. Ma dovrebbe essere una lezione per tutti noi?

Per la maggior parte di noi, l’unica volta in cui è fondamentale eliminare il trucco è di notte, afferma Julie Russak, dermatologa certificata e fondatrice della Russak Dermatology Clinic e Russak + Aesthetic Center di New York City.

Per evitare i pori ostruiti che possono causare l’acne, è molto importante rimuovere tutto il trucco prima di coricarsi.

Quelli di noi che indossano il fondotinta devono essere particolarmente irreggimentati per la sua rimozione. “È la principale causa di pori ostruiti, in particolare le basi con SPF“, afferma Olga Lorecin, estetista delle celebrità e proprietaria della Kinara Skin Care Clinic di Los Angeles.

Quindi pulisci il viso prima con una salvietta struccante o un olio pre-detergente; quindi lava la faccia con il tuo detergente per il viso preferito e successivamente usa un toner per stringere i pori e cancellare eventuali tracce rimanenti di trucco.

Se sei incline all’acne, tuttavia, fare delle pause periodiche dal trucco può dare alla tua pelle il tempo di ricaricarsi e purificarsi. Inoltre, è bene evitare il trucco dopo aver ricevuto un trattamento viso, in quanto può irritare la pelle.

Sono semplici step che vanno attuati al fine di avere la pelle libera dai residui e non eccessivamente stressata dai cosmetici.