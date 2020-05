Notti turbate quelle di Tina Cipollari, storica opinionista dello show televisivo Uomini e Donne, che attraverso un’intervista-fiume per il settimanale Nuovo, è scesa nei dettagli del suo personalissimo dramma.

Le notti trascorse a fissare il soffitto sono un vero incubo per la mordace diva di Uomini e Donne. A causa dell’attuale quarantena, la 54enne romana soffre di insonnia e sta riscontrando non poche difficoltà ad addormentarsi.

“Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi…”

A pronunciare questa frase, tra lo sconforto e l’autoconsapevolezza, è la mitica Tina Cipollari, l’insonne zarina di Uomini e Donne.

Lontana dal suo compagno Vincenzo Ferrara, che al momento si trova in quel di Firenze, la Cipollari ha fatto una confessione privata al giornalista del magazine Nuovo. L’opinionista prediletta di Maria De Filippi avrebbe parlato di un periodo estremamente angosciante, caratterizzato da terrore notturno, insonnia e stress.

La diva di Uomini e Donne avrebbe riferito che, sin dall’inizio della pandemia da Coronavirus, non ha avuto contatti con l’esterno ed è rimasta nella solitudine della sua abitazione. I suoi interventi all’interno della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, avvengono mediante regolare collegamento Skype.

“Trascorro le giornate insieme ai miei figli adolescenti e devo ammettere che non è facile tenerli chiusi in casa tutto il giorno. L’unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate”.