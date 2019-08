Il talco può rappresentare un pericolo per i polmoni e le ovaie?

Il talco può essere associato a malattie respiratorie e a carcinoma ovarico.

I consumatori dovrebbero evitare di inalare il talco o di usare i prodotti nell’area genitale femminile, poiché l’esposizione può causare problemi respiratori potenzialmente gravi e il carcinoma ovarico.

La polvere per bambini dovrebbe anche essere tenuta lontana dal viso di un bambino per evitare l’inalazione.

Il progetto di valutazione si concentra sulla sicurezza del talco in prodotti per la cura di sé come i cosmetici; polveri per neonati, corpo, viso e piedi; creme per pannolini ed eruzioni cutanee; e antitraspiranti e deodoranti genitali.

Numerose cause legali sostengono il legame tra talco e carcinoma ovarico, quindi è sicuro o no?

“Quando si inala talco, le sottili particelle di talco si depositano all’interno del polmone e nel tempo si verifica un effetto cumulativo associato a questo“, ha affermato David Morin, direttore generale della direzione degli ambienti sicuri di Health Canada.

L’inalazione di talco, un minerale presente in natura, può causare difficoltà respiratorie, riduzione della funzionalità polmonare e fibrosi polmonare, cicatrizzazione dei polmoni.

Anche i prodotti contenenti talco sono stati collegati al carcinoma ovarico in alcune donne e la Canadian Cancer Society identifica il suo uso sui genitali femminili come un possibile fattore di rischio.

Numerose class action negli Stati Uniti e in Canada avviate contro Johnson & Johnson sostengono che l’uso a lungo termine della sua polvere di talco per l’igiene femminile ha portato allo sviluppo del cancro ovarico dei querelanti. Il colosso della cosmesi ha negato tutte le accuse circa il prodotto, che è arrivato sul mercato nel 1894.

Ottawa richiede solo avvertenze sulle etichette relative all’uso di talco in polvere per neonati e bambini, ha affermato Tolga Yalkin, capo della direzione della sicurezza dei prodotti di consumo di Health Canada.

“In sostanza, tali avvertimenti sono:” Tenere lontano dalla portata dei bambini “e” Tenere lontano dalla faccia del bambino per evitare l’inalazione, che può causare problemi respiratori “”, ha detto.