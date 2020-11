Al via la seconda stagione della fiction con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, quando inizia, cast e curiosità!

Torna Il silenzio dell’acqua, tutte le anticipazioni della seconda stagione al via tra pochissimo: date, numero di puntate, trama e personaggi!

Il silenzio dell’acqua: al via la seconda stagione

Buone notizie per i fan della fiction Rai “Il silenzio dell’acqua”: dopo il grande successo della prima stagione a breve arriveranno i nuovissimi episodi.

Anche la fiction con Ambra Angiolini come molte altre ha subito uno stop a causa dell’emergenza coronavirus, ma le riprese sono ormai completate.

La fiction è stata girata quasi interamente in Italia nei pressi di Trieste, con alcune riprese anche in Slovenia, in un paese inventato dal nome Castel Marciano.

Proprio negli scorsi giorni è stato mandato in onda per la prima volta il promo che conferma l’arrivo imminente sugli schermi italiani della stagione 2 della fiction.

La data della messa in onda, già posticipata, parrebbe essere confermata entro il mese prossimo: dicembre 2020, come riporta anche Il Giornale d’Italia.

Le indiscrezioni su Il silenzio dell’acqua non finiscono qui: tra gli spoiler anche la nuova trama e il cast al completo.

Scopriamo tutto sulla nuova fiction Rai!

Anticipazioni: trama e personaggi

Il cast completo è stato confermato anche se ci sono ancora indiscrezioni non confermate su alcuni ritorni e nuovi ingressi.

Protagonisti della fiction diretta da Pier Belloni saranno ancora Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti che interpreteranno Luisa Ferrari ed Andrea Baldini.

Accanto a loro confermati Valentina D’Agostino nei panni di Anna Mancini e Carlotta Natoli in quelli di Maria.

Fausto Maria Sciarappa sarà Don Carlo

e Thomas Trabacchi impersonerà Giovanni. Nel ruolo di Roberta ci sarà Camilla Filippi.

Rumors danno il ritorno di Mario Sgueglia, Diego Ribon e Laura Mancini. Tra i nuovi acquisti del cast ci saranno Barbara Chichiarelli, Martina Gatti, Margherita Laterza, Jessica Claudia, Giorgia Cardaci.

La storia ruoterà attorno ad un giallo sul quale i vice questori Ferrari e Baldini si trovano ancora una volta ad indagare. Nelle puntate il complesso mistero farà emergere anche lati segreti e controversi della vita dei due in un crescendo tensivo che promette di incollare i telespettatori allo schermo.

L’avvio delle puntate nasce dalla scoperta di due cadaveri, madre e figlio, vittime di omicidio in un bosco.

Con i due c’era anche un altra bimba, Giulia, sopravvissuta ma trovata in stato di shock nel bosco.

Sarà proprio la piccola che farà uscire un lato nascosto di Luisa, che si legherà sempre più a lei, a causa della perdita di sua figlia.

Mentre le indagini proseguono ed il cerchio sembra stringersi attorno all’ex marito della donna morta, anche per Andrea sarà il momento di confrontarsi con una novità inaspettata.

Ritornerà infatti l’ex della sua compagna, che è anche il padre del piccolo Matteo.

Non resta che attendere la prima attesissima puntata de Il segreto dell’acqua 2 la nuova fiction di Rai 2!