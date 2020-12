Il silenzio dell’acqua 2, anticipazioni finale di stagione: la verità di Andrea

Arriva il gran finale della seconda stagione della fiction di Canale 5, tutti i dubbi verranno sciolti ma la verità sarà incredibile!

Andrea dovrà spiegare cosa è accaduto con Elio, Luisa riuscirà a credergli? E il colpevole del duplice omicidio di Castel Marciano verrà scoperto?

Se sei curioso di sapere cosa accadrà nell’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua continua a leggere!

Il silenzio dell’acqua: Luisa mette alle strette Andrea

Il giallo di Castel Marciano si è complicato nel corso delle puntate. Tutti sembrano colpevoli e per i vicequestori Luisa Ferrari ed Andrea Baldini riuscire a scoprire la verità è sempre più difficile.

Nella scorsa puntata la tensione tra Andrea ed Elio Moras è giunta alle stelle ed i due sono arrivati alle mani.

Baldini è convinto che il padre biologico di Matteo sia l’assassino di Sara e Luca ma Luisa pensa che a parlare sia la gelosia verso l’uomo.

Ora Moras si trova in ospedale ed Andrea è in stato di fermo: è stato lui a ridurre Elio in quello stato?

Sarà proprio Luisa a cercare di far parlare Andrea: riuscirà a scagionarlo dalle accuse?

Anticipazioni finale di stagione: chi ha ucciso Sara e Luca?

Il finale di stagione riuscirà a risolvere tutti i dubbi che nel corso delle puntate sono emersi e le storie dei vari personaggi avranno un chiarimento?

Si scoprirà chi ha ucciso la povera Sara Liverani ed il figlio Luca? E la piccola Giulia troverà una casa accogliente o resterà a casa famiglia?

Le anticipazioni ci dicono Andrea ed il figlio della compagna Roberta saranno ai ferri corti per quanto accaduto ad Elio.

Il colpevole potrebbe essere proprio Rocco, il padre di Luca e marito di Sara? L’uomo è geloso, irascibile ed aveva una relazione con la proprietaria dell’albergo, ma pare sinceramente disperato per la morte dei famigliari.

Altro sospettato è Sergio, l’amico di Rocco che si è scoperto essere implicato in traffici illeciti di steroidi. L’uomo voleva riavere dei soldi da Luca, potrebbe essere quello il movente?

La posizione di Elio resta da chiarire poiché risulta coinvolto nei traffici con Sergio, ma sarebbe stato capace di uccidere donna e figlio?

Le anticipazioni non svelano nulla di più per non guastare la sorpresa del gran finale ma anche da come si deduce dal promo ufficiale, nell’ultima puntata nulla sarà scontato.

Non resta dunque che sintonizzarsi mercoledì 16 dicembre su Canale 5 a partire dalle 21.20 per l’ultimo appassionante episodio con la fiction Il silenzio dell’acqua 2 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti!