Barbara D’Urso ha mandato in visibilio i suoi fan con uno scatto inedito. In primo piano la vertiginosa scollatura che non trattiene il suo ‘davanzale’. La foto incendia Instagram

Barbara D’Urso è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, che l’accoglie ogni giorno nella propria casa tra Pomeriggio 5 e Live Non è la D’Urso.

Poche ore fa, la presentatrice partenopea ha incendiato i social con uno scatto davvero sensuale, conquistando i consensi da parte dei suoi fedeli followers, che ne apprezzano la sua bellezza senza tempo, frutto di un quotidiano e duro allenamento, e una alimentazione sana ed equilibrata. Scopriamo di più.

Barbara D’Urso il seno esplode nella scollatura

Sempre bellissima e perfetta nonostante i suoi 60 anni, la conduttrice napoletana ha mandato in visibilio i social con uno scatto inedito.

In primo piano il suo seno prosperoso e morbido, il quale sembra quasi esplodere dalla scollatura importante del suo abito, e le sue bellissime labbra carnose, che rifatte oppure no, sono comunque apprezzate soprattutto dal pubblico maschile.

Una foto ad alto tasso di sensualità, che ha risvegliato le fantasie degli utenti che ogni giorno seguono il suo profilo.

Barbara D’Urso, la foto fa impazzire i fan

Una vera star sui social, la presentatrice del Live Non è la D’Urso, vanta oltre 2 milioni e mezzo di follower, i quali la seguono e soprattutto la difendono anche dalle critiche a cui deve costantemente far fronte, soprattutto da parte degli haters, che non perdono mai l’occasione di rivelarsi.

La foto pubblicata poche ore fa ha conquistato oltre 20mila like e migliaia di commenti:

‘Ciao Barbara non capisco tutti questi commenti indecenti ,poi si dice che le donne devono essere difese’

e ancora:

‘ma proprio de donne ti sono contro,poi se ti sei fatto le labbra o no cosa importa forse un po di gelosia?a me piaci sia come persona e anche con il fisico mozzafiato’

Ecco la foto che ha fatto impazzire i social: