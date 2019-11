Il Segreto, spoiler spagnoli: dove è finita Francisca Montenegro?

Il Segreto mantiene gli spettatori incollati allo schermo con due nuovi misteri da risolvere legati alla coppia formata da Matias e Marcela, e ancora una volta a Donna Francisca.

In base alle anticipazioni spagnole della soap opera in onda su Canale 5, Il Segreto, avremo modo di assistere all’allontanamento graduale tra Matias e Marcela, che sono sempre più distanti per via del loro matrimonio in rotta d’arrivo; e alla scomparsa di Donna Francisca Montenegro, che dopo aver cambiato comportamento insospettendo Antonita, si dilegua svanendo nel nulla. Cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Segreto?

L’allontanamento tra Matias e Marcela

Matias sembra essere ormai lontano anni luce da Marcela. La donna desidera ancora riconquistare il suo uomo, mentre Matias appare particolarmente vicino ad Alicia.

Dolores quindi deciderà di intervenire, intromettendosi per cercare di comprendere da Encarnacion i motivi che hanno condotto Matias ad allontanarsi da Marcela e ad avvicinarsi, invece, ad Alicia. I matrimonio della coppia sembra in dirittura d’arrivo.

Anche Marcela non si dà pace per il distacco del marito, ma cercando di indagare non farà altro che innescare nell’animo del marito un penoso astio.

Infine, Matias sembra invischiato in strani affari: il giovane uomo nasconde delle armi, ancora non si sa per quale motivo.

La scomparsa di Francisca

Donna Francisca, chiusa nel padiglione ormai da tempo, medita sul suo futuro.

La matrona decide di cambiare comportamento e di non parlare con nessuno del nuovo piano che ha in mente. Il suo religioso silenzio, tuttavia, insospettirà in molti.

La Montenegro non sembra essere in sé: oltre ad aver sposato il silenzio, la matrona, da diversi giorni, ha l’abitudine di commissionare dei mazzi di fiori, senza tuttavia rivelarne il destinatario.

I sospetti di Antonita aumenteranno e avranno culmine con il suo ritorno a casa, quando scoprirà che Francisca Montenegro è scomparsa nel nulla.