Il Segreto, spoiler al 26 ottobre: i piani di Francisca e il terribile destino di Elsa

Il Segreto entra nelle case degli italiani con i suoi spoiler al 26 ottobre, dove ci si soffermerà sui piani malefici di Francisca e sul terribile destino che spetta a Elsa

Nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana, fino al 26 ottobre, vedremo Francisca consegnare di una lettera falsa ed Elsa venire arrestata a causa di Antolina.

La lettera falsa di Francisca

Nelle prossime puntate, che arrivano fino al 26 ottobre 2019, ci si soffermerà sull’atteggiamento di Francisca, che deciderà di far parte delle riunioni alle quali partecipano solo le donne.

Questa decisione lascerà di stucco alcune persone, come Adela e Irene. La Montenegro le sorprenderà con i loro discorsi. Dopo poco, verrà fuori la vera natura di Francisca, che consegnerà a Maria una lettera falsa di Roberto, in cui l’uomo spiega il motivo per cui ha deciso di andare via dal paese.

Nel frattempo una ragazza si presenterà nella locanda di Matias e di Marcela sorprendendo i due proprietari. Si scoprirà si tratti di Maria Elena Casado De Brey, donna nota per essere ricca e l’attuale fidanzata di Fernando.

L’arresto di Elsa

Isaac è molto contento di iniziare una nuova vita con Elsa. Tuttavia, gli ostacoli sono dietro l’angolo! Antolina, infatti, sta escogitando un piano per mettere nei guai la rivale.

La terribile bionda denuncerà la Laguna alla Guardia Civile, accusandola di adulterio. Il commissario Cifuentes sarà costretto quindi a procedere con l’arresto di Elsa.

Una volta in carcere la Laguna dovrà affrontare un periodo buio della sua vita, in quanto verrà picchiata dalla compagna di cella. Isaac non si arrenderà e cercherà in ogni modo di aiutare l’amata, chiedendo anche sostegno a Matias.

Nel frattempo, Fernando e Maria Elena verranno ospitati nella villa della Montenegro, dove stringeranno amicizia con i figli di Maria e di Gonzalo.