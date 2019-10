Il Segreto, spoiler al 12 ottobre: la difficile decisione di Lola

Il Segreto ci tiene sempre con il fiato sospeso e questa volta al centro dell’attenzione c’è Lola. Ma cosa accadrà?

Lola e Prudencio sono una coppia di cui si parlerà molto nelle prossime puntate de Il Segreto, le anticipazioni ci svelano qualcosa su di loro!

Il terribile segreto di Lola

Lola Mendana è un nuovo personaggio destinato ad avere un ruolo principale nelle prossime puntate de Il Segreto. La bella Lola, interpretata dall’attrice Lucia Margo, sta muovendo i suoi primi passi a Puente Viejo e sta entrando in contatto con Prudencio Ortega.

Lola si ritroverà davanti a una difficile scelta, che la porterà a rivolgersi proprio all’usuraio Prudencio. La bella Lola ha infatti bisogno di un prestito di 500 pesates, denaro necessario per ristrutturare la fattoria di famiglia.

Ma non è tutto, perché la giovane Lola è anche lei portatrice di un terribile segreto che la legherà a Donna Francisca. In passato, infatti, la bella Lola ha addirittura commesso un omicidio, di cui la Montenegro è a conoscenza. Donna Francisca strumentalizzerà questo segreto a suo vantaggio, per compiere nuovi ricatti e vendette nei confronti di Lola e di Prudencio.

Prudencio colpito dalla bellezza di Lola

Nelle prossime puntate de Il Segreto, noteremo come Prudencio sarà fin da subito colpito dalla bellezza di Lola. La coppia si ritroverà coinvolta in situazioni complicate e in intrighi orditi da Donna Francisca.

Dopo una serie di peripezie, però, per Lola e Prudencio arriverà il lieto fine, che è già andato in onda nelle puntate spagnole del mese di agosto.

Dopo alcune titubanze, infatti, Prudencio confermerà a Lola i suoi sentimenti e poco dopo verrà celebrato il loro matrimonio. Dopo, la coppia di sposi riceverà la telefonata di Saul e di Julieta, che le proporranno di raggiungere i parenti in Italia, visto che Puente Viejo non è raggiungibile per via dell’inondazione.