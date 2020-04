Il segreto torna su Canale 5 con nuove e imperdibili puntate, che si concentreranno sul triangolo amoroso formato dalle sorelle Marta e Rosa e il marchesino Adolfo

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi ai prossimi appuntamenti de Il segreto, che si focalizzeranno in particolare sui personaggi di Rosa, che non riesce a darsi pace per Adolfo, di Marta, che tenterà di allontanare il marchesino per via dei suoi sensi di colpa, e di Adolfo, appunto, sempre più interessato all’altra sorella.

La passione tra Marta e Adolfo

In base alle anticipazioni spagnole, nelle prossime puntate de Il Segreto vi sarà un focus sul personaggio di Marta.

Mentre la sorella sta vivendo una situazione difficile, provocata dalla rivelazione compiuta da Manuela al padre Ignacio, al quale ha raccontato della relazione con Adolfo, Marta si premurerà di aiutarla.

Per tale ragione la donna accetterà di incontrare il de Los Visos per consegnargli un biglietto di Rosa. In quell’occasione, però, il ragazzo non mostrerà affatto scontento dell’assenza della fidanzata e ne approfitterà per invitare Marta a fare una passeggiata.

A quel punto tra i due si accenderà un fuoco e per Adolfo sarà chiaro di aver sedotto la sorella sbagliata. Come emerge da Coming soon, gli incontri con Marta si intensificheranno e i due finiranno per scambiarsi un bacio appassionato.

Il bacio tra Marta e Ramon

Dopo il momento di forte intimità, Marta cadrà in una profonda crisi, pentitasi di aver tradito sua sorella. A quel punto sceglierà, quindi, di allontanare per sempre Adolfo da lei.

Rosa verrà a sapere che Adolfo vorrà chiudere la relazione con lei, anche se non ne conosce il motivo, ma continuerà a sperare in un ricongiungimento con il giovane.

Per rendere ancor più credibile l’allontanamento da Adolfo, Marta deciderà di farsi sorprendere dal marchesino mentre bacia Ramon, il cugino che da giorni le faceva una corte serrata.