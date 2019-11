Il Segreto, “Il matrimonio dopo la morte di un personaggio chiave”: anticipazioni spagnole

Il Segreto torna a sorprendere i telespettatori nelle anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5, che si concentrerà sui personaggi di Isaac e di Elsa

Oltre al matrimonio di Elsa e di Isaac, un altro evento sconvolgerà i fan de Il Segreto: un personaggio importante, infatti, morirà, abbandonando di conseguenza la soap opera spagnola!

Il matrimonio di Elsa e Isaac

Elsa sembra finalmente essere guarita in modo definitivo. Superati i problemi di salute, però, Elsa dovrà continuare a fare i conti con la spietata Antolina, che si rifarà viva per portare a termine la sua terribile vendetta.

La malefica bionda non si darà per vinta e minaccerà il Guerrero, costringendolo a incontrarla per farle avere il denaro richiesto, in cambio della libertà definitiva.

Elsa avrà finalmente la meglio su Antolina, e la giovane coppia deciderà a quel punto di convolare a nozze, pronunciando il fatidico “Sì lo voglio” nella piazza principale del quartiere spagnolo.

Alle nozze seguirà un colpo di scena: Alvaro Fernandez manderà una missiva a Elsa, nella quale le chiede perdono per averla abbandonata all’altare e le farà riavere tutti i soldi che le aveva sottratto.

Un vero e proprio lieto fine, quello per Isaac ed Elsa, che decideranno di abbandonare Puente Viejo per lasciarsi alle spalle le sofferenze del passato.

La morte di un personaggio importante

Puente Viejo verrà sconvolto dalla morte di un personaggio importante per la soap opera spagnola.

Si tratta proprio della spietata Antolina, che perderà la vita nel tentativo di uccidere Isaac, convinta che l’uomo non sarebbe mai più ritornato tra le sue braccia.

La donna finirà per cadere in un profondo burrone, perdendo la vita in un modo tragico, sotto lo sguardo sconvolto di Isaac e Matias. Al funerale della Ramos prenderanno parte soltanto il carpentiere, i coniugi Castaneda, e Dolores.