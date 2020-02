Il Segreto chiude i battenti: la soap di canale cinque cancellata dal palinsesto

La fiction più seguita di Canale Cinque, Il Segreto, chiude i battenti. I fan costretti a dirle addio: il motivo della chiusura fa discutere il pubblico

Era ormai diventata una delle soap più seguite di sempre, parliamo infatti proprio de il Segreto, la fiction spagnola che ha fatto impazzire tutti gli italiani. Bugie, amori, e segreti, la fiction purtroppo però ha deciso di dire addio ai suoi numerosissimi fans.

Il Segreto, anticipazioni

La soap spagnola infatti non da belle notizie, sopratutto con le anticipazioni. Molti sono i fans che seguono da anni questa bellissima fiction ma pare che sia arrivato anche il momento per la soap, a rimandare le nuove puntata a data da destinarsi. La serie, come in molti sanno, è seguitissima quasi in tutto il mondo, in poco tempo infatti, è riuscita a conquistare con i suoi fantastici personaggi, milioni di telespettatori.

Purtroppo però una notizia ha reso triste i suoi fans, ovvero, la soap Il Segreto chiude definitivamente i battenti in Italia.

Purtroppo la notizia è ufficiale, lo stop infatti è stato comunicato direttamente da Atena 3, il canale che ha mandato in onda per tutto questo tempo la soap in Spagna.

Il Segreto dice addio ai suoi fans

A quanto pare il motivo di tale decisione drastica sarebbe stato proprio un crollo di ascolti drastico che ha portato poi a fermare per un po la messa in onda della fiction

In italia però continuerà ancora per un po ad accompagnare i pomeriggi di tantissimi fans, quindi andranno in onda ancora per un po, tante puntate registrate. Oggi nonostante la triste notizia, la bella Soap spagnola se ne va dalla scena a testa alta, ricordiamo infatti che la stessa è riuscita a conquistare più di 60 paesi in tutta Europa, mica poco no?