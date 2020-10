Il Segreto, anticipazioni: il fraintendimento di Alicia, il rifiuto di Francisca

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 4 al 9 ottobre 2020 su Canale 5.

Alicia si renderà conto di aver commesso un errore, mentre Mauricio sarà sconvolto dal rifiuto di Francisca: tutto questo e molto altro nelle prossime puntate de Il Segreto!

Alicia fraintenderà le parole di Adoldo e Tomas

Negli appuntamenti de Il Segreto, che andranno in onda dal 4 al 9 ottobre 2020, vi saranno delle importanti novità riguardo alcuni personaggi.

In particolare, Alicia ascolterà una conversazione tra Adolfo e Tomas e fraintenderà le loro parole convincendosi che stiano per licenziarla.

Intanto, Francisca scoprirà, dalle parole di Matias, che Raimundo l’ha cercata a Puente Viejo e che, disperato per non averla trovata, è partito per cercarla altrove senza più dare notizie.

Successivamente, Alicia comprenderà di aver sbagliato a pensare che volessero licenziarla. Intanto, Mauricio verrà a sapere del ritorno di Francisca a Puente Viejo e andrà a farle visita a La Habana.

Francisca rifiuterà Mauricio

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola più amata in Italia, Don Ignacio interverrà nella discussione tra Manuela e le sue figlie, assumendosi tutte le colpe per quanto accaduto.

Nel frattempo, il consiglio municipale di Puente Viejo si mobiliterà per far arrivare in paese un nuovo medico: Mauricio, però, non si presenterà alla riunione per l’approvazione, in quanto sconvolto dal rifiuto di Francisca.

Intanto Marcela non riuscirà a ritrovare la fiducia in Matias, tormentata com’è dal suo rapporto con Alicia Urrutia.

I problemi tra Tiburcio e Dolores

Nei prossimi episodi ci sarà anche spazio per La Marchesa de los Visos, che chiederà spiegazioni a don Ignacio riguardo Pablo e la futura quota di eredità che gli spetterebbe se venisse riconosciuto dal padre.

Nel frattempo, Tiburcio sarà sempre più nervoso e continuerà ad avere problemi con Dolores. Intanto, Rosa e Marta riusciranno a riavvicinarsi.

Alla fine, alla fabbrica, il carico di lavoro sarà sempre più importante e provocherà nervosismo tra i dipendenti.