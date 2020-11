Tutte le anticipazioni e la trama della telenovela Il Segreto: scopri cosa accadrà nelle puntate in onda dal 22 al 27 novembre 2020.

Nelle prossime puntate di Il Segreto Donna Francisca è pervasa dal tormento: la speranza che Raimundo sia ancora vivo è l’ultima a morire.

Scopri nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime puntate in onda dal 22 al 27 novembre 2020 su Canale 5.

Anticipazioni Il Segreto, puntate fino al 27 novembre

Nelle prossime puntate di Il Segreto i telespettatori rimarranno col fiato sospeso e assisteranno a grandi cambiamenti nella trama.

Donna Francisca e Matias sono pervasi dal tormentato pensiero che Raimundo possa essere morto, nonostante la speranza sia l’ultima a morire non riescono a pensare ad altro.

Il capanno dove l’Ulloa era prigioniero è stato scovato dal Capitano Hertas: ci sono delle tracce all’interno che fanno ben sperare, forse è riuscito a scappare nonostante lo stessero inseguendo.

Onesimo, Hipolito e Tiburcio stanno architettando un losco piano per far credere a tutti che Estefania sia una ladra. Il loro stratagemma fallisce miseramente. Tiburcio confessa a Dolores di averle mancato di rispetto e di averla tradita.

Urrutia ha rivelato delle preziose informazioni ad Alberto Santos, giornalista, e tutto ciò avrà provocherà gravi conseguenze. Ignacio è scontento di lei e i due avranno un’accesa discussione in merito. Il giornalista con cui si è confidata è un alleato di Maria Jesus e insieme macchinano piani subdoli per rovinare Solozabal e la sua azienda industriale.

Perfino tra le mura della villa le cose non vanno come dovrebbero: la situazione degenera attimo dopo attimo. Rosa si lascia prendere da ansia e paranoie, le allucinazioni e le manie di persecuzione sono per lei all’ordine del giorno.

Donna Francisca prende il comando

Stanca di penarsi ed aspettare, Donna Francisca comunica al Capitano Huertas che prende lei il comando delle operazioni. Nel frattempo Onesimo illustrerà il nuovo piano a Tiburcio: vogliono screditare Estefania a tutti i costi.

Isidoro dubita della lealtà di Matias e si confida con Damian. Marcela nota dei comportamenti di Matias insoliti e comincia a sospettare che le stia nascondendo qualcosa.

Donna Isabel invita a La Habana Don Filiberto per intimargli un avvertimento: non deve più ficcare il naso nei suoi affari. Durante la loro conversazione però la donna ha un’illuminazione e sceglie di non allontanarlo, potrebbe essere un utile alleato contro la Montenegro.

Rosa vuole annullare il matrimonio con Adolfo perché convinta di non essere amata abbastanza, lui la fermerà in tempo convincendola del contrario.

Il secondo piano di Onesimo, Hipolito e Tiburcio contro Estefania sarà ancora un buco nell’acqua. Alicia invece, spinta dalla madre, si candida alle elezioni e sembrano tutti entusiasti tranne Mauricio.

Raimundo ritrovato fa ritorno a casa

Donna Francisca ritrova finalmente Raimundo e si mettono in viaggio verso casa mentre viene reso noto il mandato di cattura e arresto con l’accusa di omicidio per Jesus Urrutia.

Urrutia è in carcere e Don Ignacio farà del tutto per liberarlo. Don Raimundo è in uno stato pessimo, catatonico e irriconoscibile: tutti faticano ad essere positivi su una sua completa ripresa.

Alicia nel mentre ottiene tute le informazioni che voleva su Matias: è coinvolto nella lotta alla repubblica.

Encarnacion va via dalla Villa terminando il suo rapporto di lavoro con i Solozabal. Alicia è seriamente preoccupata per l’arresto del padre e non solo: Matias ha fatto risultare dai documenti che lei era una collaboratrice di Isidoro.

Estefania fa ritorno all’emporio e manda Tiburcio su tutte le furie: la notizia della gravidanza lo lascerà senza parole.

Rosa non riesce a credere al comportamento adottato da tutta la sua famiglia e cerca conforto in Donna Isabel che la spingerà a credere che la colpa di tutto sia di Don Ignacio. La porterà a pensare che l’unica soluzione sia eliminarlo.