Il Segreto, Anticipazioni prossimi episodi: Alicia come sindaco di Puente Viejo

Nei prossimi episodi di Il Segreto Alicia Urrutia sarà al centro della narrazione: cercherà di entrare in politica come sindaco di Puente Viejo ma non solo.

I telespettatori de Il Segreto hanno oramai familiarizzato con la combattiva Alicia Urrutia interpretata da Roser Tapias.

Nelle prossime puntate Alicia sarà al centro della narrazione: ecco cosa accadrà.

Anticipazioni prossime puntate Il Segreto

La soap Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 alle 15.45 dal lunedì al venerdì: una fiction che ruota attorno alla storia della stirpe dei Montenegro, una famiglia spagnola appartenente all’alta borghesia. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

La relazione fuori dal matrimonio tra Matias Castaneda e Alicia è definitivamente arrivata al capolinea, la ragazza volta pagina una volta per tutte. Inizia a lavorare come contabile nella miniera di Isabel come collega di Tomas ma il sogno di entrare in politica la pervade.

La conversazione tra Alicia e sua madre Encarnacion in cui la signora Urrutia chiede alla figlia di considerare attentamente una sua possibile entrata nel mondo della politica. La madre vorrebbe che Alicia diventasse il nuovo sindaco di Puente Viejo prendendo il posto di Mauricio Godoy.

Alicia come sindaco di Puente Viejo

A quell’epoca per la donna non c’era il diritto al voto e nemmeno poteva candidarsi a un simile incarico. A causa di questi due ostacoli Alicia ideerà una strategia per aggirare il problema: si candiderà in una lista colma di uomini che rinunceranno all’incarico. In mancanza di altri sostituti lei diventerebbe sindaco, questo è l’unico modo per raggiungere il suo scopo ma non sarà privo di ostacoli.

Mauricio, si legge su TvSoap.it, non sarà felice di vedere Encarnacion in municipio mentre richiede tutti i documenti che permetteranno ad Alicia di candidarsi. L’uomo potrà fare ben poco per opporsi ma non perderà occasione di parlare con Encarnacion per convincerla a far desistere Alicia dalle sue intenzioni di candidarsi. La madre di Alicia si mostrerà molto sicura di sé e ben speranzosa di un buon esito della candidatura della figlia.

Anche Tomas è dalla parte di Alicia e le prometterà di sostenerla anche se vincendo dovrà lasciare il lavoro di contabile.

Un serio problema legale che riguarda il padre di Alicia, Jesus, complicherà ulteriormente la situazione compromettendo seriamente la candidatura della ragazza.

A chiusura degli ostacoli trapelerà uno scottante segreto sull’ex amante di Alicia, Matias.