Il Segreto, anticipazioni: un amatissimo personaggio perderà la vita

Il Segreto torna su Canale 5 con nuovi e imperdibili appuntamenti con l’amatissima soap opera spagnola, che vedrà la morte di un personaggio.

Anticipazioni Il Segreto: un personaggio perderà la vita?

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che un personaggio di punta della soap opera abbandonerà presto il cast e causa della sua morte.

Tutta l’attenzione del pubblico è concentrata naturalmente sulla Montenegro, che è uno dei personaggi più longevi del prodotto spagnolo, amatissimo in Italia.

Le fonti, giudicate da molti attendibili, sostengono che a breve avrà luogo una morte, che solo in seguito si rivelerà essere falsa.

Anticipazioni Il Segreto: colpo di scena con Francisca, Isabel ed Eulalia

Le trame de Il Segreto prenderanno una brutta piega quando la Montenegro inizierà a nutrire dei dubbi sulla lealtà di Isabel.

La donna è sicura che Isabel abbia in mente un piano, portato avanti alle sue spalle. Quando però questa le rivelerà che Eulalia ha deciso di tornare a Puente Viejo per vendicarsi, la Montenegro tornerà sui suoi passi e preferirà allearsi con Isabel.

La Montenegro e Isabel porteranno avanti un piano a dir poco diabolico e sarà proprio Isabel a fingersi morta.

Dopo poco, la Montenegro sarà accusata dell’omicidio della donna, che tutto il paese crede morta.

La resa dei conti tra la Montenegro ed Eulalia avverrà proprio in occasione del funerale di Isabel. Eulalia non ha più nulla da perdere e tenta di uccidere Francisca.

Sopraggiunge inaspettatamente Isabel, che le dà il colpo di grazia. Quando la minaccia sembra ormai sventata, ecco che la Montenegro scopre fine ha fatto l’amato Raimundo.

Per scoprire cos’altro accadrà, non rimane che attendere la messa in onda de Il Segreto!