Il Segreto anticipazioni: Francisca spera di ritrovare Raimundo

Anticipazioni Il Segreto: Francisca è alla ricerca di Raimundo

Il Segreto torna su Canale 5 con nuovi e imperdibili episodi che verranno trasmessi da martedì 17 a domenica 22 novembre 2020.

Nel corso delle prossime puntate vi saranno dei veri e proprio colpi di scena, che sconvolgeranno il pubblico a casa, che segue la soap opera spagnola ormai da anni.

In particolare, i telespettatori avranno modo di vedere che il personaggio di Mauricio Godoy penserà bene di minacciare il capitano Huertas.

Nel frattempo, Donna Francisca e Isabel torneranno a Puente Viejo dopo aver eliminato la minaccia di Eulalia. Adesso, Francisca potrà finalmente andare alla ricerca di Raimundo.

Anticipazioni Il Segreto: il ritrovamento del capanno di Raimundo

Nei prossimi episodi de Il Segreto, continueranno le allucinazioni del personaggio di Rosa, che arriverà a cadere dalle scale, mentre indossa il vestito da sposa.

In suo soccorso giungeranno Encarnacion e Carolina, che saranno molto preoccupati per la salute mentale della donna. L’incidente di Rosa non è grave, ma la sua mente potrebbe risultare compromessa.

Intanto, continueranno le ricerche di Raimundo da parte di Donna Francisca Montenegro. La matrona è convinta che l’uomo sia ancora vivo, per via di una scoperta del capitano Huertas.

Verrà ritrovato, infatti, il capanno dove Raimundo era tenuto prigioniero! L’uomo potrebbe essere vivo, ma non è detto sia al sicuro, in quanto potrebbe essere ancora inseguito dai suoi carcerieri.

Per scoprire quali saranno le altre novità dei prossimi appuntamenti de Il Segreto, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5 e guardare la messa in onda dell’amatissima soap opera spagnola!