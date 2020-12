Il Segreto, anticipazioni dal 13 al 18 dicembre: le accuse contro Urrutia

Le indagini su Estefania, il ritorno di Don Filiberto e lo choc di Donna Isabel. Questo e molto altro nelle prossime puntate de Il Segreto.

Il Segreto torna con nuovi e appassionanti appuntamenti che andranno in onda da domenica 13 a venerdì 18 dicembre 2020 su Canale 5.

Numerosi i colpi di scena e le novità che potrebbero stupire il pubblico televisivo, che attende con trepidazione le nuove puntate della soap opera spagnola.

Siete curiosi di scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate? Continuate a leggere!

Anticipazioni Il Segreto: il ritorno di Don Filiberto

Da domenica 13 a venerdì 18 dicembre 2020 andranno in onda le nuove puntate de Il Segreto. Il pubblico avrà modo di vedere che Donna Begoña vuole trascorrere molto tempo con le tre figlie.

Nel frattempo il Capitano Huertas continuerà le sue indagini su Estefania e scoprirà che degli elementi della sua carta d’identità sono stati rimossi.

Intanto Don Filiberto tornerà in paese dopo il rapimento e lo farà come se non fosse davvero accaduto nulla.

Infine, Alicia deciderà di ufficializzare la sua candidatura, nonostante le terribili minacce che ha ricevuto.

Anticipazioni Il Segreto: le accuse contro Urrutia

Nei prossimi appuntamenti de Il Segreto, avremo modo di vedere che Donna Isabel risulterà basita dalla decisione di Adolfo. L’uomo, infatti, è convinto di voler sposare Rosa, nonostante l’opinione contraria di Isabel.

Nel frattempo, il personaggio di Ramon apparirà molto scombussolato dal rapporto con Marta. La donna è sempre più fredda e distaccata e questo atteggiamento insospettirà l’uomo.

Intanto, Pablo cercherà di convincere Maria Jesus, che si trova a Bilbao, a ritirare le accuse contro Urrutia.

Infine, il capitano Huertas consegnerà a Encarnacion una lettera da parte del marito e Don Filiberto si metterà in contatto con la società segreta.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi de Il Segreto, non rimane che attendere la messa in onda su Canale 5!