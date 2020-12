Il Segreto, anticipazioni: don Filiberto entra in società, Alicia viene colpita

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti della soap opera spagnola, in onda da domenica 20 a venerdì 26 dicembre 2020.

Nelle nuove puntate de Il Segreto, vi saranno importanti novità che riguarderanno in particolare il personaggio di Alicia.

La donna realizzerà il suo sogno di entrare in politica, ma a causa di ciò diventerà un personaggio troppo esposto e ne subirà le conseguenze.

Nuovi sviluppi anche nella storyline di don Filiberto, che farà i conti con l’organizzazione segreta che lo aveva rapito e arriverà ad accettarne le condizioni.

Questo e molto altro nelle nuove attesissime puntate de Il Segreto!

Anticipazioni Il Segreto: don Filiberto entra nella società segreta

Nei prossimi appuntamenti de Il Segreto, vedrete che Tomas e Maqueda cercheranno di migliorare la sicurezza della miniera, mentre Iñigo sarà in pensiero per le telefonate e le tangenti che lo tartassano.

Nel frattempo, Emilia mostrerà seria preoccupazione nei confronti di Raimundo e avvertirà una certa rivalità tra donna Francisca e la marchesa de Los Visos.

Mentre, don Filiberto verrà intimato dall’organizzazione segreta che lo aveva rapito e accetterà le loro richieste; Alicia, intanto, esordisce in politica, ma anche per lei vi saranno brutte sorprese.

Infine, Tiburcio si mostrerà ottimista, in quanto Onesimo possiede delle prove che sostengono la sua innocenza.

Anticipazioni Il Segreto: Alicia sempre più impaurita

Nei prossimi episodi della soap opera spagnola, Alicia sarà sempre più spaventata, dopo aver ricevuto delle minacce e aver subito un’aggressione.

Mauricio cercherà di tranquillizzarla e le farà comprendere come il Sindaco non abbia cattive intenzioni. Alicia, però, comincerà a essere preoccupata per Tomas.

Nel frattempo, Maqueda rivelerà a quest’ultimo di aver ricevuto un’offerta per la miniera, mentre Dolores apparirà davvero intollerante nei confronti di Estefania.

Infine, don Filiberto proverà a invogliare Tomas a entrare assieme a lui nella società segreta degli Arcangeli. L’uomo accetterà l’invito?