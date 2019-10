Il Segreto, anticipazioni al 2 novembre: la terribile scoperta di Elsa

Il Segreto ha in serbo numerosi colpi di scena nelle puntate che andranno in onda fino al 2 novembre. Le anticipazioni mostrano la terribile scoperta di Elsa e importanti novità su Fernando e Maria Elena

Elsa farà una terribile scoperta nelle prossime puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5. Emergeranno anche importanti risvolti sulla coppia formata da Ferdinando e Maria Elena.

La proposta di Fernando

Fernando è recentemente rientrato a Puente Viejo assieme a Maria Elena. L’uomo deciderà di compiere un passo importante assieme all’amata: le chiederà di sposarlo.

La risposta di Maria Elena sarà affermativa. I due inizieranno subito a progettare le nozze, che verranno celebrato nel paesino.

Come se non bastasse, la ricca ereditiera deciderà di acquistare la tenuta de La Havana, in modo da iniziare una nuova e felice vita matrimoniale. Questa novità non farà affatto piacere a Donna Francisca, che immediatamente cercherà di escogitare qualcosa in suo favore.

La terribile scoperta di Elsa

Elsa sta vivendo un periodo davvero negativo: ormai in carcere, dovrà fare i conti con un nuovo piano ordito dalla terribile Antolina.

Rufina, d’accordo con Antolina, causerà gravi ferite a Elsa, riducendola in fin di vita. La donna verrà soccorsa dal sergente Cifuentes, che ne decreterà addirittura il decesso.

Servirà l’intervento del dottor Zabaleta, per accertare le reali condizioni di salute della donna. Elsa è viva, ma dovrà fare i conti con una nuova e terribile notizia. Dopo aver ripreso i sensi, scoprirà di aver contratto una grave e misteriosa malattia.

La situazione sembrerà disperata per la giovane Elsa, ma Isaac sarà pronto a tutto per aiutarla e per riportarla in liberà. L’uomo deciderà di minacciare Antolina, dicendole di essere pronto ad accusarla della morte di Jesus nel caso in cui la terribile biondina non ritiri la denuncia contro la Laguna.