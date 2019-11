Il Segreto, anticipazioni al 17 novembre: la terribile verità su Severo

Il Segreto entra nelle case degli italiani con novità sconvolgenti, che avranno ripercussioni sulla salute di Maria e sul destino di Severo

Le anticipazioni de Il Segreto terranno gli spettatori incollati agli schermi con le conseguenze drammatiche dell’esplosione.

Il dramma di Maria

Al centro della trama delle prossime puntate della soap opera spagnola vi saranno le conseguenze terribili date dall’esplosione avvenuta durante il matrimonio di Fernando e di Maria Elena.

La sconvolgente esplosione ha provocato la morte della sposa e il ferimento di alcuni invitati, tra cui Maria. La donna ha perso conoscenza per lungo dopo, dopo di che, non appena sveglia, ha dovuto fare i conti con la realtà.

Maria, infatti, si è resa conto di non poter più camminare. Fernando si prenderà cura della giovane, ma la sua condizione la farà cadere in uno stato di sconforto.

Come se non bastasse, entrerà in gioco anche il fattore solitudine. Maria si sentirà prigioniera e ormai sola, considerato anche che la Montenegro proibirà ad Adela e Irene di farle visita.

I timori di Severo

Dopo l’esplosione al matrimonio di Fernando e di Maria Elena, Donna Francisca medita vendetta nei confronti di Severo, che ella ritiene essere l’unico responsabile di quanto accaduto.

La Montenegro vorrà farsi giustizia da sola, soprattutto dopo che Raimundo rifiuterà di appoggiarla nelle sue intenzioni, fino a quando non riuscirà a raccogliere le prove certe della colpevolezza del Santacruz.

Nel frattempo, Severo confiderà a Carmelo di essere coinvolto nella tragica esplosione. La presenza di un testimone terrà in ansia l’uomo, che teme di essere smascherato nel caso in cui il soggetto decida di parlare.

Infine, un altro dato tiene Severo in pensiero: l’uomo ha paura di essere incastrato a causa delle sue impronte, presenti sull’ordigno, e che potrebbero essere riconosciute dalle autorità competenti nel corso delle indagini sul caso.