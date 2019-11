Il Segreto, “Il piano di Francisca contro Adela”: anticipazioni spagnole della soap

Il Segreto offrirà ai telespettatori della soap un nuovo mistero, come mostrano le anticipazioni spagnole

Cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Segreto? Un terribile incidente coinvolgerà la vettura sulla quale viaggia Adela, moglie di Carmelo.

L’incidente di Adela

In base a quanto riportato dalle anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto, assisteremo al tragico incidente stradale che coinvolgerà Adela, la moglie di Carmelo.

Gli spoiler della telenovela rivelano che la moglie di Carmelo rimarrà vittima di un incidente stradale mentre si troverà in auto con Irene.

Per comprendere meglio la dinamica di tale incidente stradale, bisognerà ripercorrere alcuni momenti passati, che hanno come protagonista, in particolare, Donna Francisca.

Nel frattempo, proprio la signora riterrà Severo responsabile dell’attentato avvenuto alle nozze di Fernando che ha portato alla morte di Maria Elena e al ferimento di Maria e Matias.

Chi ha sabotato l’auto?

Secondo le anticipazioni spagnole, l’incidente stradale che coinvolgerà Adela e Irene si rivelerà essere mortale.

Sarà Adela, infatti, a perdere la vita, lasciando vedovo Carmelo. Dietro a questa tragedia, sembra esserci la mano proprio di Donna Francisca. La signora di Puente Viejo incaricherà, infatti, Mauricio di sabotare l’auto su cui viaggiano la maestra e Irene.

Il motivo del tentativo di sabotaggio dell’auto da parte della Montenegro è proprio la punizione nei confronti del Santacruz, in quanto convinta della sua colpevolezza, nonostante il rilascio da parte delle autorità.

La matrona, accecata dall’odio e dalla sete di vendetta verso Severo, ordinerà a Mauricio di sabotare l’auto di Irene e Adela.

Il mistero diventerà ancora più fitto, dal momento in cui il capomastro deciderà di disobbedire agli ordini della Montenegro all’ultimo momento. Nonostante ciò, l’incidente avverrà ugualmente e Adela perderà la vita.

Gli spoiler svelano che, nonostante il ripensamento del Godoy, l’auto su cui viaggiano Irene e la maestra, uscirà comunque di strada, facendo perdere la vita ad Adela. I telespettatori, da questo momento, saranno alle prese con un nuovo mistero.

Chi avrà sabotato, quindi, l’auto che ha provocato la morte della moglie di Carmelo? Tra i principali indiziati, Fernando, che avrà assistito a una conversazione compromettente proprio della Montenegro con il suo capomastro.